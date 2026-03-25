En el mercado peruano de bebidas, la categoría de energizantes mantiene un crecimiento sostenido. Entre 2021 y 2024, registró tasas de expansión de doble dígito, posicionándose entre las de mayor dinamismo; sin embargo, esta tendencia no se mantuvo en el último año.

Según Euromonitor International, la categoría movió US$ 149.7 millones en 2025, lo que representó un crecimiento de 6.1% frente a 2024, cuando el valor de mercado fue de US$ 141.1 millones. Si se amplía la mirada, el avance es mayor: entre 2020 y 2025 el valor de la categoría pasó de US$ 85.1 millones a US$ 149.7 millones, lo que equivale a un crecimiento acumulado de 75.9% y a una tasa promedio anual cercana al 12%.

“Ha sido un año retador. Los ratios de crecimiento se han desacelerado; ya no se registran los avances tan sólidos que venía mostrando la categoría, en parte por el ingreso de nuevos competidores”, afirmó Vanessa Montero, directora de la Unidad de Alimentos y Marketing de ISM, a Gestión.

En cambio, AJE comparte una respuesta no tan desalentadora. Si bien reconoce que el mercado crecía a un ritmo mayor, atribuye la actual desaceleración a una etapa de crecimiento “más orgánico” de la categoría que —según la empresa— se refleja en el desempeño de su marca Volt.

“Hemos sumado nuevos sabores y versiones sin azúcar para el público gamer, innovaciones que están ayudando a mantener el dinamismo de la categoría”, señaló Erika Córdova, gerente de Marketing del Grupo AJE.

Actualmente, Volt concentra el 70 % de participación de mercado en volumen y el 57 % en valor, superando a competidores globales como Red Bull y Monster, pese a tener un precio inferior.

Consumo de energizantes en Perú se sofistica, pero aún se busca más “heavy users”

A nivel de volumen de ventas, la categoría de energizantes alcanzó los 53.2 millones de litros en 2025, lo que representó un crecimiento de 4.1% frente al año previo. No obstante, en el acumulado desde la pandemia, el avance ha sido de 62.2%. “La categoría de energizantes aún tiene espacio de desarrollo en el Perú. Vemos una base de consumidores en expansión y una mayor sofisticación en la demanda”, aseguró Oscar Gómez-Escobar, director de comercial y mercadotecnia de Arca Continental en Perú.

Monster y Fury son las marcas de energizantes del portafolio local de la compañía. El año pasado, crecieron en doble dígito, impulsadas por una mayor distribución. Según el ejecutivo, Monster lidera el segmento premium, mientras que su marca low cost Fury —introducida en el mercado peruano en 2024— ya alcanza el 15% del segmento en valor.

“Hoy vemos un consumidor más transversal y sofisticado. La categoría ya no se limita a un público específico, sino que se ha ampliado hacia adultos jóvenes y trabajadores que incorporan estas bebidas dentro de rutinas exigentes y estilos de vida activos. Además, observamos una mayor conciencia sobre ingredientes, formatos y propuesta de valor, lo que nos obliga a innovar constantemente”, comentó el ejecutivo.

En 2024, Arca Continental concretó su expansión de portafolio en la categoría, introduciendo la marca estadounidense “low cost” Fury.

Sin embargo, según ISM, este segmento podría haber ampliado su base, pero aún son pocos los heavy users; es decir, la mayoría de clientes no registra un consumo intensivo dentro de la categoría. “Debemos enfocarnos en generar nuevas ocasiones de consumo y desarrollar espacios que nos permitan atraer a consumidores que hoy aún no participan en la categoría”, explicó Montero.

ISM concentra más del 50% del market share de la categoría en el sur del país. El 90% de sus ventas proviene del canal tradicional, aunque ha venido ampliando su presencia en tiendas de conveniencia, discounters y cadenas de supermercados independientes.

Energizantes: expansión regional y más formatos marcan la estrategia 2026

Para este 2026, AJE enfocará su estrategia en dinamizar el consumo de la categoría, a través de la ampliación de su portafolio y la incorporación de nuevos consumidores.

“Estamos apostando por el formato en lata; nuestra presentación más grande es de 473 ml y, por ahora, no prevemos tamaños mayores. Sin embargo, seguimos explorando alternativas, considerando que el consumidor peruano tiene preferencias y hábitos distintos a los de otros mercados”, adelantó Córdova.

Consultada sobre la expansión, indicó que el ingreso de Volt a otros mercados del grupo —como ocurrió con su bebida rehidratante Dilyte, que hace poco ingresó a España— es una alternativa viable. “Como grupo buscamos consolidarnos en los más de 20 países donde operamos, y en esa línea Volt seguirá expandiéndose para que nuestras marcas estén presentes en todos esos mercados”, subrayó.

Además, apunta a fortalecer su presencia en el canal ecommerce y ve oportunidades para captar más consumidores y aumentar el volumen de ventas en el sur del país, una zona que considera “relevante”.

En esa región, ISM busca consolidar su liderazgo, pues ahí se concentra gran parte de su participación. En Lima, en cambio, la estrategia apunta a acelerar el crecimiento mediante una mayor disponibilidad de sus productos. “La segunda tarea nos tomará algo más de tiempo y adoptaremos una estrategia más agresiva hacia el segundo semestre”, afirmó su representante.

En 2023, ISM lanzó 360 Energy Drink GAMER, un energizante para la comunidad gaming.

El dueño de la marca de energizantes “360” prepara al menos cuatro o cinco proyectos de lanzamiento, que incluyen formatos diferenciados, ediciones limitadas y nuevos sabores. “Hoy solo tenemos el envase de botella. La lata, que fue descontinuada, es un formato de mercado pequeño pero se ha dinamizado en el último año y medio, por lo que evaluamos retomar oportunidades en ese segmento”, anticipó.

Es importante señalar que 360 se vende en Perú y en Chile, mientras que en Brasil, Guatemala y República Dominicana, ISM está presente en la categoría a través de EnerUp, una marca más regional y de reciente lanzamiento.

“No veo a 360 expandiéndose por ahora, pero el mercado de bebidas es dinámico. En algunas categorías podría haber espacio para manejar dos marcas; más adelante, incluso, podría evaluarse una segunda marca en Perú, dado el mayor tiempo que llevamos en esta categoría. Sin embargo, todavía no hay nada concreto”, explicó.

Por su parte, Arca Continental proyecta mantener un crecimiento de doble dígito, con foco en innovación, digitalización y expansión en puntos de venta estratégicos, tanto en el canal tradicional como en el moderno. “Apuntamos a ganar participación de mercado y consolidar nuestra presencia en todo el país. Además, contamos con un amplio portafolio global y permanentemente evaluamos oportunidades para incorporar nuevas propuestas que se adapten a las preferencias del consumidor peruano”, señaló el ejecutivo.

Al cierre de este informe, se intentó contactar a la embotelladora CBC para conocer los planes de su marca 220v; sin embargo, la empresa decidió no brindar declaraciones.

Más datos sobre bebidas energizantes:

CAGR de la categoría. La categoría de energizantes en Perú tuvo un crecimiento promedio anual (CAGR) cercano a 12% en los últimos cinco años.

La categoría de energizantes en Perú tuvo un crecimiento promedio anual (CAGR) cercano a 12% en los últimos cinco años. Global. La categoría de bebidas funcionales, que incluyen sueros (rehidratantes) y energizantes, es un segmento que crece a un ritmo anual del 120% y supera ya los US$ 7,000 millones a nivel global.

La categoría de bebidas funcionales, que incluyen sueros (rehidratantes) y energizantes, es un segmento que crece a un ritmo anual del 120% y supera ya los US$ 7,000 millones a nivel global. Market Share. Según Nielsen IQ, Volt tiene el 73% del mercado de bebidas energizantes a nivel nacional, seguido de 220v de CBC, con el 10%; “360″ de ISM, con 9%; y Monster de Arca Continental, con 5%.

Según Nielsen IQ, Volt tiene el 73% del mercado de bebidas energizantes a nivel nacional, seguido de 220v de CBC, con el 10%; “360″ de ISM, con 9%; y Monster de Arca Continental, con 5%. Volumen de ventas. Entre 2020 y 2025, la categoría aumentó de 32.8 millones a 53.2 millones de litros, un alza acumulada de 62.2%. El pico también se dio en 2023, con un crecimiento de 20.9%, seguido de una moderación en 2024 (9%) y 2025 (4.1%).

Entre 2020 y 2025, la categoría aumentó de 32.8 millones a 53.2 millones de litros, un alza acumulada de 62.2%. El pico también se dio en 2023, con un crecimiento de 20.9%, seguido de una moderación en 2024 (9%) y 2025 (4.1%). Ingreso de marcas. En 2024, la marca chilena Score Energy ingresó al mercado peruano de la mano de la peruana Distribuidora Jandy. Además, logró cerrar un acuerdo para que su producto se pueda vender en los distintos supermercados.

En 2024, la marca chilena Score Energy ingresó al mercado peruano de la mano de la peruana Distribuidora Jandy. Además, logró cerrar un acuerdo para que su producto se pueda vender en los distintos supermercados. Canales. El canal tradicional continúa siendo la principal vitrina para la categoría de bebidas (90%) y las energizantes no son la excepción. No obstante, el canal moderno y sus distintos formatos vienen ganando terreno, impulsados por la conveniencia y la cercanía con el consumidor o shopper.