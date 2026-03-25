La categoría de bebidas energizantes en Perú tuvo un crecimiento promedio anual cercano a 12% en los últimos cinco años. (Fotocoposición: Gestión).
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Edgar Velito
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Aunque el mercado de energizantes en Perú muestra dinamismo, su consumo per cápita sigue por debajo de otros países de la región, como ocurre también en otras categorías de bebidas. En la actualidad, ese producto representa apenas el 1% de la canasta en el país, pero esta baja penetración abre oportunidades de expansión. En Brasil, por ejemplo, ya se comercializan formatos familiares, una evolución que aún no llega al mercado y que evidencia el margen de desarrollo pendiente. En este contexto, AJE, ISM y Arca Continental afinan estrategias para impulsar la demanda hacia el 2026.

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