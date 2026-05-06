La construcción habría registrado en marzo un crecimiento de 15%. El resultado respondería, sobre todo, al protagonismo del consumo de cemento. En suma, el sector terminaría el primer trimestre al alza, pero el desenlace electoral incierto afectaría la previsión para el resto del año.

Así lo informó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), durante la presentación del Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 100.

Desempeño al alza

De acuerdo con el gremio, el desempeño de la construcción en el periodo enero-marzo constituye el más alto de los últimos cinco años, sin considerar el efecto rebote de 2021. En esa línea, suma también 11 meses en “azul”.

“Si nosotros tomamos el dato de marzo, del 15%, habríamos terminado en 13.2% el trimestre, lo cual es el mejor resultado que tiene la construcción en cinco años. Si no tomamos en cuenta el rebote del 2021, el análisis nos dice que este resultado es el más alto desde el 16.2% del año 2012″, detalló Valdivia.

Asimismo, puntualizó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualizó su marco macroeconómico multianual y ahora proyecta que el sector construcción crecerá 5% en 2026. Esta cifra mejora frente al 3.9% estimado anteriormente.

“Y en la encuesta que nosotros hemos hecho este mes, hemos registrado un 6.3%. La novedad es que el MEF estima crecimiento de alrededor de 5% también para el año 2027, 2028 y 2029. [...] Entonces, el MEF es menos optimista respecto al resultado de la construcción este año, pero ha ajustado hacia arriba esta previsión”, subrayó.

No obstante, añadió: “Pero, vamos a decir, la profundidad de la crisis electoral está generando una incertidumbre que, por supuesto, puede tener consecuencias en la marcha del sector construcción en lo que resta del año. [...] Hay cierta incertidumbre respecto a lo que proponen los candidatos y, en particular, el candidato de Juntos por el Perú ” .

¿Cuál es el protagonismo del sector construcción en el crecimiento económico del país? (Foto: Andina)

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Inversión pública y privada

Capeco explica la tendencia al alza en el dinamismo del consumo de cemento y en el avance de la obra pública, que alcanzarían sus mejores resultados de los últimos meses.

Al respecto, la ejecución de obra pública alcanzó niveles récord en el primer trimestre del año, con un incremento en la inversión de 8.1% en comparación con el mismo periodo de 2025. Destaca, así, el fuerte avance de los gobiernos regionales (22.3%) y locales (17.8%).

Por su parte, la inversión privada continúa en expansión y se respalda en el crecimiento de la inversión minera —que ya acumula nueve meses consecutivos al alza—. Resaltan el impulso de proyectos mediante Obras por Impuestos (OxI) y el dinamismo del crédito hipotecario, que superó los S/17,000 millones en los últimos doce meses.

El empleo en el sector construcción no se queda atrás: registró un récord en Lima Metropolitana, con más de 457,000 trabajadores. El resultado marca una tendencia positiva que ya suma diecinueve trimestres consecutivos de crecimiento.