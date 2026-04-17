En un mercado inmobiliario que exige especialización y rapidez, Maxx Grupo Inmobiliario trazó una hoja de ruta comercial estructurada. Tras más de trece años de trayectoria y entregar hogares a más de 250 familias en Lima Moderna, la marca apunta a un salto cuantitativo: pasar de una facturación de 30 millones a una meta cercana a los 100 millones al cierre de 2026, sustentado en su incursión en el segmento de Lima Top con el lanzamiento de su Proyecto Palazzo en Miraflores y su operación en Lima Moderna.

Estrategia de crecimiento y nuevos proyectos

“Estamos atravesando una transformación para establecernos como corporación”, señalan desde la gerencia. Además, la empresa viene adoptando sistemas internos con inteligencia artificial.

El hito principal es la inversión aproximada de más de 60 millones en un nuevo proyecto en Miraflores, orientado a un usuario que prioriza exclusividad y diseño arquitectónico. La empresa mantiene operaciones en plazas tradicionales; la meta es finalizar diciembre con una cartera de cinco a seis proyectos en distritos como Miraflores, Jesús María, Lince, Magdalena y Pueblo Libre. En el primer trimestre, registró ingresos por aproximadamente 25 millones, en un contexto de fluctuaciones del entorno.

Propuesta de valor y exclusividad en cada proyecto

Su mercado está compuesto por clientes que buscan equilibrio entre funcionalidad y características del producto. La empresa desarrolla proyectos con enfoque en la optimización de la distribución, incorporando áreas comunes y sistemas de seguridad e iluminación. Un ejemplo es el Proyecto Prada, en Jesús María, edificio pet friendly de once pisos con siete áreas comunes como coworking, gimnasio, zona de parrilla y SUM.

Por su parte, el Proyecto Beyond, en Jesús María, incluye doce áreas comunes como piscina, coworking, gimnasio y zonas compartidas. A esto se suma el Proyecto Venecia, en Lince, que plantea una distribución orientada al aprovechamiento del espacio. Asimismo, la empresa prepara el lanzamiento del Proyecto Palazzo en Miraflores.

Maxx gestiona sus procesos desde la adquisición del terreno hasta la etapa de postventa, integrando las distintas fases del desarrollo inmobiliario, asegurando que los estándares prometidos se cumplan en la entrega final.