En solo cinco años, HONNE Grupo Inmobiliario ha pasado de ser un proyecto iniciado por cuatro emprendedores en plena pandemia a consolidarse como una firma con más de 1,390 operaciones cerradas y $72 millones en transacciones. Para celebrar este crecimiento, la empresa inauguró su nueva sede corporativa en San Isidro, el principal centro financiero de Lima.

La compañía, fundada en 2020, nació en un contexto de confinamiento y crisis. Su propuesta inicial fue clara: un modelo digital, creativo y con fuerte presencia en redes sociales. En pocos meses, la comunidad superó los 20,000 seguidores y atrajo a decenas de agentes que se sumaron al equipo. Ese crecimiento llevó a pasar de la sala de una casa a un coworking en Miraflores y, más tarde, a una oficina propia en Magdalena que marcó el inicio de su consolidación.

“El nombre HONNE lo elegimos inspirados en la cultura japonesa, porque significa ‘el verdadero yo’. Nos identifica porque vemos a los clientes tal cual son y buscamos acompañarlos en un proceso auténtico y transparente”, explica Ximena Parra, Cofundadora.

Un modelo construido en la transparencia y confianza con el cliente

El énfasis en la transparencia se traduce en un modelo de soporte integral para los más de 60 agentes que hoy forman parte de la organización. HONNE ofrece un CRM con inteligencia artificial, capacitaciones permanentes, herramientas digitales y producción de contenido profesional. Este ecosistema permite que los agentes se concentren en lo esencial: conectar con las personas y cerrar operaciones de manera eficiente. El resultado es tangible: el tiempo promedio de cierre de una propiedad en HONNE es de 33 días, muy por debajo de los estándares de mercado.

“Este aniversario no solo marca un hito, sino el inicio de una etapa más ambiciosa: queremos expandir nuestra propuesta a nuevos segmentos y liderar la transformación digital del sector inmobiliario en el Perú. Nuestra visión es clara: escalar un modelo sostenible, innovador y humano que impacte tanto en agentes como en clientes”, afirma Ivette Elías, Cofundadora de HONNE.

Además, el desarrollo de los agentes es un pilar dentro de la compañía. “Mi rol es entrenar y acompañar a los agentes para que alcancen su mejor versión. La clave está en brindarles disciplina y soporte en un sector altamente competitivo”, sostiene Óscar Salazar, Productivity Coach de HONNE.

Esta cultura de crecimiento interno se refleja en casos como el de Leidy Cárdenas, Coordinadora General, quien ingresó en 2022 como asistente y hoy es parte clave de la gestión. “He tenido la oportunidad de ver crecer a HONNE desde dentro y acompañar su evolución. Para mí es un orgullo ser los ojos y las manos de un proyecto que no solo innova en el sector, sino que transforma vidas”, comenta Leidy Cárdenas.

Liderazgo digital y expansión de marcas

La inauguración de la oficina en San Isidro representa más que un cambio de dirección: simboliza progreso y visión de futuro. “No hace falta ser el más extrovertido del mundo para triunfar en bienes raíces; lo que se necesita es un interés genuino en ayudar a las personas y la logística adecuada para hacerlo. Ese soporte lo encuentran en HONNE”, señala Carlos Chumbre, Cofundador de la firma.

La experiencia también se refleja en los logros de sus agentes. Fernando Rubiños, quinto agente en unirse a HONNE, ha sido reconocido como Top Producer durante tres años consecutivos. “La transparencia, el apoyo constante y la tecnología que nos brinda HONNE me han permitido crecer profesionalmente y alcanzar metas que parecían impensables hace unos años”, afirma Fernando Rubiños.

El crecimiento de HONNE ha impulsado la diversificación de su modelo en tres verticales: La firma original, HONNE, se especializa en los distritos más exclusivos de Lima y concentra más de 587,000 seguidores en sus plataformas digitales; A esta se suma Haus, creada para atender al resto de la capital y con una comunidad digital que supera los 125,000 seguidores; y HONNE Comercial está enfocada en el mercado corporativo, con operaciones concretadas para oficinas y locales de empresas multinacionales.

En conjunto, estas tres líneas de negocio superan los 712,000 seguidores en redes sociales, consolidando a HONNE como un referente en marketing inmobiliario en el Perú. Con un modelo que combina innovación tecnológica, acompañamiento integral y una sólida cultura de servicio, HONNE se proyecta a seguir marcando la pauta en el sector inmobiliario nacional. A cinco años de su fundación, el reto está en mantener el crecimiento sin perder la esencia que los define: un enfoque humano, auténtico y transparente.