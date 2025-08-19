La digitalización de las subastas vehiculares avanza en Perú. SubasCars presenta un modelo B2C sin intermediarios y con experiencia móvil.
El mercado de en Perú vive una evolución marcada por la digitalización. SubasCars, la nueva plataforma desarrollada por los creadores de VMC Subastas, busca transformar la en Perú al introducir un modelo de subastas online B2C basado en contratos inteligentes y gestión autónoma.

Con más de 45 mil procesos exitosos en el ámbito corporativo, la empresa da el salto al segmento retail, ofreciendo una solución sin comisiones, sin intermediarios y 100% auto-gestionable. Esta iniciativa responde a una necesidad latente del sector: mayor eficiencia, transparencia y alcance en la comercialización de .

Contratos inteligentes y subastas móviles en tiempo real

Cada vehículo se publica en la plataforma mediante una Oportunidad de Compra (O.D.C.), un contrato inteligente que contiene toda la información relevante del automóvil, desde sus condiciones técnicas hasta el precio base. Este enfoque reduce asimetrías de información, aporta y elimina pasos innecesarios en el proceso de venta.

Las subastas se realizan en vivo desde una plataforma optimizada para móviles, facilitando que cualquier persona pueda participar desde su celular. Además, se fomenta una competencia saludable entre compradores, lo que permite maximizar el valor del en un entorno transparente y sin comisiones.

Una comunidad digital para vendedores y empresas

SubasCars permite que los usuarios creen y gestionen sus publicaciones sin necesidad de intermediarios. Cada vendedor mantiene el control total del proceso, desde la publicación hasta el cierre, con una interfaz intuitiva y pensada para la Web 3.0. Además, incorpora un que fortalece la confianza entre compradores y vendedores.

La compañía también ha incorporado herramientas que permiten a organizaciones crear tiendas oficiales gratuitas dentro de la plataforma, accediendo así a una red de compradores con más de 10 millones de dólares en capacidad de adquisición. Este enfoque amplía las oportunidades para empresas de todos los tamaños y, al mismo tiempo, fortalece el de comercialización de vehículos en el país, conectando oferta y demanda en tiempo real.

