El reporte divide a Jesús María en tres zonas: norte, centro y sur. La mayor diferencia de precios se da en la zona sur, ubicada entre las avenidas San Felipe, Salaverry, Sánchez Carrión y Brasil (ver mapa).

En Jesús María-zona sur el precio promedio de las viviendas de segundo uso es de S/ 6,610 por metro cuadrado, mientras que una vivienda nueva cuesta S/ 8,714 por metro cuadrado, es decir, un 31% más .

Fuente: Urbania, datos a noviembre del 2025.

En Jesús María-zona norte la diferencia de precios entre viviendas nuevas y de segundo uso es de 23%, mientras que en Jesús María-zona centro la diferencia es de 21% (ver mapa).

Fuente: Urbania, datos a noviembre del 2025.

La diferencia de precios se debe a que las viviendas nuevas ofrecen moderna infraestructura (con menor riesgo de presentar averías) y diseños más funcionales (que permiten aprovechar mejor el espacio). Además, los propietarios de las viviendas de segundo uso están más dispuestos a dar descuentos de precio, cuando tienen urgencia por cerrar la venta.

“Con las viviendas usadas hay un mayor poder de negociación, el propietario puede acceder a bajar un poco más el precio para cerrar la venta, por lo que el precio final puede bajar aún más, en comparación del precio de una vivienda nueva”, refirió Gisella Postigo, especialista en temas inmobiliarios.

Las viviendas de segundo uso, debido al tiempo transcurrido, están más próximas a sufrir fallas en su infraestructura. Por eso Gisella Postigo sugiere revisar el estado de las tuberías y servicios eléctricos, que pueden presentar deterioros con el paso de los años. Se recomiendan inmuebles de segundo uso con un máximo de 10 años de antigüedad.

En el caso de las viviendas nuevas, las zonas con mayor desarrollo de proyectos inmobiliarios en Jesús María son los alrededores del Campo de Marte y de la avenida San Felipe , refirió Antonio Espinosa, director de nuevos negocios de la Inmobiliaria Desarrolladora, compañía que cuenta con proyectos en Jesús María.

“Es uno de los distritos con mayores unidades (nuevas) a la venta. Las personas buscan en Jesús María pues tiene un corte familiar, con un hub médico cercano, colegios, universidades y centros comerciales”, destacó el ejecutivo.

Agregó que los departamentos nuevos más demandados son de dos y tres dormitorios, con una extensión de entre 50 m2 a 60 m2.