Klar opera en 17 países de la región y busca consolidar su crecimiento internacional con nuevos modelos comerciales. Foto: Andina
Klar opera en 17 países de la región y busca consolidar su crecimiento internacional con nuevos modelos comerciales. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Al término del tercer trimestre de 2026, la empresa peruana Klar, especializada en la producción de materiales plásticos de ingeniería para la construcción, como planchas de policarbonato alveolar y coberturas termoacústicas de PVC, se prepara para sostener un crecimiento de doble dígito. ¿Qué planes se ha trazado para este año en Perú y en los 17 países en los que tiene presencia? Uno de los movimientos que apunta a impulsar directamente este desempeño es la reciente compra concretada en Brasil.

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