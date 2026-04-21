En diálogo con Gestión, Gustavo Kitazono, gerente corporativo comercial de Klar, destacó que el 2025 fue un año positivo para la compañía, pese al entorno adverso. “Hemos logrado un incremento en nuestra facturación en el orden del 25%, impulsado por una mayor competitividad en los mercados donde operamos y por una inversión sostenida”, señaló.

Parte de este crecimiento también se apalanca en su expansión internacional. Desde 2024, Klar opera en Estados Unidos a través de un distribuidor con cobertura nacional. “Estamos muy satisfechos con los resultados. Vemos una gran aceptación de nuestros productos, especialmente las planchas termoacústicas, y competimos con jugadores de clase mundial”, afirmó.

En ese contexto, Brasil se ha convertido en un mercado estratégico. Kitazono contó que, tras operar desde 2020 con una oficina comercial, la empresa decidió dar un paso adicional a fines de 2025. “ Hemos realizado una integración vertical mediante la adquisición de un distribuidor local por alrededor de US$ 3 millones, con lo que ahora tenemos el 100% de participación ”, indicó.

Esta operación permitirá a la compañía pasar a un modelo de atención directa. “Vamos a atender no solo a distribuidores, sino también a usuarios finales e incorporar productos complementarios. Esto nos permitirá capturar mejor las oportunidades del mercado brasileño”, sostuvo.

En paralelo, Klar viene reforzando su capacidad productiva en Perú para acompañar esta expansión. La empresa ejecuta la ampliación de su planta en Lurín, con la incorporación de dos nuevas líneas de producción de planchas termoacústicas . “Es una inversión cercana a los US$ 3 millones que nos permitirá incrementar la capacidad en aproximadamente 25%”, detalló.

Según el ejecutivo, estas nuevas líneas ya se encuentran en fase de implementación y alcanzarían su plena operatividad hacia marzo. “La demanda ha crecido de forma importante, por lo que estamos ampliando capacidad y modernizando procesos para mantener nuestros estándares de calidad y mejorar la productividad”, anotó.

La inversión total de US$ 6 millones incluye expansión industrial y fortalecimiento de su presencia en mercados clave de la región. Foto: Andina

Lo que apunta Klar para 2026

En cuanto a las perspectivas para el 2026, Kitazono adelantó que la compañía proyecta mantener un crecimiento de doble dígito alto, impulsado por la expansión de sus mercados y la consolidación de nuevos modelos comerciales. “ Estamos apuntando a más del 30% de crecimiento , pero hay que entender que es un crecimiento basado en los mercados donde ya operamos y en la incorporación de nuevos modelos, como el de Brasil”, señaló.

El hombre de negocios manifestó que la estrategia de crecimiento se sustenta en la expansión de su presencia internacional y en una mayor cercanía con el cliente final. “El tener distribución directa, como lo hacemos en Perú en los canales tradicionales, nos da otra potencia y una mayor capacidad de crecimiento. Todo esto está recogido en el presupuesto del 2026”, indicó.

Actualmente, Klar tiene presencia en 17 países de la región, con distintos esquemas comerciales según cada mercado . “En Estados Unidos trabajamos con un distribuidor exclusivo a nivel nacional, al igual que en México, donde además contamos con una planta de policarbonato alveolar. En Colombia operamos con una oficina comercial, y en Brasil ya tenemos un modelo de distribución directa”, detalló. En el resto de mercados, agregó, la compañía trabaja con distribuidores a nivel nacional, no necesariamente exclusivos.

En paralelo, Kitazono recordó que la empresa mantiene en evaluación la posibilidad de instalar una planta en Estados Unidos, un proyecto que ya había sido mencionado hace un año. Sin embargo, precisó que la decisión aún depende del contexto global. “El 2025 ha sido un año complicado en términos geopolíticos, con aranceles, conflictos y cambios constantes. Todavía no tenemos una lectura clara del mercado”, afirmó.

La prioridad para esta nueva planta, añadió, sigue siendo Norteamérica, aunque sin una definición de plazos. “Nuestra intención es tener una planta en Estados Unidos, pero aún no podemos decidir por las condiciones actuales. Esperamos tener mayor claridad este año”, agregó.

Respecto al impacto del entorno internacional, el directivo mencionó que el alza del petróleo y la volatilidad global afectan directamente a la industria. “Nuestros principales insumos son resinas petroquímicas, por lo que el incremento en los precios de los combustibles impacta a todo el sector, no solo a nivel local sino global”, señaló.

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Sin embargo, descartó un efecto directo inmediato sobre las proyecciones de crecimiento. “Podría haber una moderación en la demanda, pero el mercado es muy competitivo y las condiciones pueden redistribuirse”, apuntó.

En ese contexto, advirtió que uno de los principales desafíos para la industria es la competencia desleal de productos importados. “Uno de los retos más importantes del 2025 ha sido la importación de productos chinos fuera de condiciones de mercado, con precios artificialmente bajos y en algunos casos fuera de norma”, indicó. En ese contexto, enfatizó que la compañía no cuestiona la libre competencia, pero sí exige condiciones equitativas. “Nosotros creemos firmemente en la libre competencia, pero tiene que darse en condiciones justas. Estas prácticas afectan al mercado y distorsionan la competencia”, sostuvo.

Ante ello hizo un llamado a las autoridades a tomar acción frente a estas prácticas. “No buscamos preferencias, lo que buscamos es nivelar la cancha. La libre competencia es clave para el crecimiento del país, pero debe darse con reglas claras para todos”, subrayó.

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La compañía concretó la adquisición de un distribuidor en Brasil por US$ 3 millones como parte de su estrategia de integración vertical. Foto: Klar

¿Otras compras a la vista?

Al respecto, el gerente corporativo comercial señaló que la compañía mantiene una estrategia de crecimiento basada en disciplina operativa, expansión ordenada y velocidad de ejecución . “Estamos abiertos a capturar las oportunidades que se presentan, pero de manera ordenada y eficiente. Lo que tenemos que garantizar es una ejecución rápida, que es lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado”, indicó.

En ese marco, reiteró que uno de los principales retos para la industria es la competencia de importaciones chinas, a las que acusó de operar en condiciones fuera de norma y por debajo del costo de producción . “Cuando hablamos de fuera de norma no nos referimos solo a calidad. En el caso específico de las planchas termoacústicas chinas, hemos identificado presencia de plomo”, argumentó. Según detalló, en estándares internacionales como los de Europa y Estados Unidos, el límite permitido es de 0.01%, mientras que en diversos análisis realizados a productos importados desde China se habrían detectado niveles que superan hasta 40 veces ese umbral.

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Esta situación, remarcó, genera una distorsión en el mercado regional. “Como estos productos no pueden ingresar a mercados como Estados Unidos o Europa, lo que vemos es una importación depredatoria hacia América Latina”, afirmó. En respuesta, la compañía ha iniciado acciones de concientización. “Hemos lanzado una campaña anti-plomo porque muchas veces no se es consciente del daño que puede generar. Es un material totalmente cancerígeno”, señaló.

Kitazono advirtió además que el impacto alcanza toda la cadena de valor. “Afecta al comerciante, porque el material almacenado emite gases; afecta al instalador, que se expone directamente al cortar o perforar las láminas; y también al usuario final, que puede inhalar partículas con el tiempo”, expresó.

Asimismo, dijo que se trata de un problema de salud pública que requiere atención de las autoridades. “Es un tema que no es menor. Las autoridades de salud también tienen que actuar”, indicó, al precisar que Klar cuenta con certificaciones internacionales que garantizan productos 100% libres de plomo.

Por otro lado, al referirse a las inversiones recientes, cercanas a los US$ 6 millones entre la planta en Perú y la adquisición en Brasil, el ejecutivo sostuvo que la política de la empresa seguirá alineada a su enfoque de calidad . “Uno de los pilares de nuestra propuesta de valor es la calidad. Eso nos obliga a ser muy eficientes, pero sin comprometer estándares. Podemos reducir costos, pero no a costa de la calidad, porque eso va contra nuestra estrategia”, enfatizó.

Por último, consideró que este enfoque ha sido relevante para competir en mercados internacionales. “Hemos logrado enfrentar a competidores globales en distintos países, y eso nos confirma que estamos en el camino correcto”, concluyó.