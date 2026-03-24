En el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), realizado en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, el candidato Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, expuso sus principales propuestas de cara a los comicios del 12 de abril de 2026.

Inseguridad ciudadana

Durante el bloque “Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad”, Grozo aseguró que el país vive con miedo por “gobierno cómplices”.

“Millones de peruanos salen a trabajar con temor a no regresar mientras el crimen avanza”, sostuvo.

Recordó que en el 2025, hubo 2,213 homicidios en el país. Para combatirlo y garantizar el orden, indicó que trabajará con inteligencia estratégica y tecnología, y reformará y modernizará la Policía Nacional (PNP).

Al respecto, “nos encontramos frente a una guerra no convencional donde el delincuente se esconde entre la población. [...] Es fundamental el sistema de inteligencia a través de las plataformas tanto policial, militar, financiera y el órgano rector que es la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia del Perú)”, señaló.

Citó, así, la necesidad de usar inteligencia de imágenes, la electrónica, las redes. “Capturar, encerrar y sacarlos de las calles [a los delincuentes]. [...] Construir tres megacárceles. También una reforma del sistema judicial”, añadió.

“Los que tienen que sentir miedo son ellos [los criminales] y no nosotros”, precisó.

“Vamos a acabar con las lacras de la inseguridad y corrupción. De nada sirve sacar a los militares a las calles, prohibir a dos en moto y declarar estados de emergencia, si no se tiene la inteligencia con todas nuestras plataformas interoperacionales”, finalizó.

El aspirante presidencial delineó su estrategia en la fase final de campaña. (Foto: Andina)

Reinfo en la mira

Al momento de responder a las preguntas ciudadanas, Grozo señaló que la minería ilegal que es una de las 10 amenazas latentes del país, junto con el narcotráfico y el terrorismo, por ejemplo.

Trajo a colación, por tanto, la extensión de prórrogas del Reinfo. Como se recuerda, la última ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera va hasta el 31 de diciembre de 2026.

“No hay más prórrogas. O se ponen a derecho o se ponen a derecho” , enfatizó al respecto.

Lucha contra la corrupción

En materia de lucha contra la corrupción, Grozo resaltó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción.

“Los que hoy hablan de luchar contra la corrupción son los mismos que viven de ella. [...] 25,000 millones de soles se van todos los años en la corrupción”, inició su intervención.

Frente a ello, planteó un proyecto de ley: “El primer PL de cadena perpetua para presidente y alto funcionario condenado por corrupción, al que me someteré yo y todos los que integran el gobierno de Integridad Democrática”.

También propuso la inhabilitación civil de por vida para aquel funcionario que cometa corrupción; así como incautación de bienes y el uso del polígrafo.