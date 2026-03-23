El debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se perfila como uno de los momentos más decisivos del proceso electoral 2026 en Perú . En esta jornada, los candidatos expondrán sus principales propuestas y confrontarán ideas en un escenario clave para millones de ciudadanos que buscan informarse antes de acudir a las urnas. La atención estará centrada en cada intervención, en un evento que marcará la agenda política del país.

Este lunes 23 de marzo desde las 8:00 p.m. (hora peruana) , el debate no solo reunirá a los aspirantes a la presidencia, sino también a una audiencia masiva que seguirá cada detalle a través de distintas plataformas. Con transmisión en vivo y cobertura especial, será una oportunidad única para analizar el rumbo que podría tomar el Perú en los próximos años.

Participantes del debate presidencial del lunes 23 de marzo

En esta primera noche (lunes 23 de marzo) participarán los siguientes candidatos: Alfonso López-Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso, APP), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País Para Todos), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), José Williams (Avanza País), José Luna Gálvez (Podemos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Cada uno dispondrá de tiempos específicos para exponer sus propuestas, responder preguntas ciudadanas y ofrecer un mensaje final.

¿Dónde ver Canal N EN VIVO, el debate presidencial del JNE 2026?

El debate presidencial del JNE 2026 podrá seguirse EN VIVO a través de Canal N, uno de los principales canales de noticias del Perú.

Opciones para verlo:

TV por cable: disponible en operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV

disponible en operadores como Movistar TV, Claro TV y DirecTV Cobertura especial: análisis previo, transmisión completa y comentarios posteriores

Canal N ofrecerá una cobertura continua del evento, con información en tiempo real y análisis político durante toda la jornada.

¿Se puede ver el debate presidencial por Internet?

Sí, el debate presidencial del JNE 2026 también se podrá ver por internet a través de diversas plataformas digitales.

Opciones online:

Sitio web oficial de Canal N

YouTube (transmisiones en vivo de medios y entidades oficiales)

Redes sociales del JNE y medios de comunicación

Esto permite seguir el debate desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o computadora.

¿Cómo ver Canal N EN VIVO desde USA, México y España?

Si te encuentras fuera de Perú, también podrás seguir el debate presidencial EN VIVO con estas opciones:

Streaming internacional

A través de la web oficial de Canal N

Señales en YouTube (cuando estén disponibles)

Alternativas digitales

Plataformas de medios peruanos con cobertura en vivo

Redes sociales oficiales del JNE

En algunos casos, el acceso puede depender de la disponibilidad regional, pero generalmente el contenido informativo del debate suele estar abierto al público internacional.

Debate presidencial del JNE 2026: horario, TV y dónde verlo en vivo

¿Cuándo es? Lunes 23 de marzo de 2026

Lunes 23 de marzo de 2026 ¿A qué hora empieza? 20:00 horas de Lima

20:00 horas de Lima ¿En qué canal transmiten? Canal N

Canal N ¿Cómo verlo GRATIS por Internet? Web de Canal N

Web de Canal N ¿Dónde es el evento? Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (Lima, Perú)