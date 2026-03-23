El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dará inicio este lunes 23 de marzo, a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana), a la primera jornada del debate presidencial 2026, que se llevará a cabo de forma presencial en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, y tendrá en escena a once de los 36 candidatos que aspiran a llegar a Palacio de Gobierno en las próximas Elecciones Generales del Perú. A lo largo de las tres noches previstas —23, 24 y 25 de marzo—, el evento contará con una amplia cobertura nacional y gratuita a través del Canal 4 de América Televisión y de la plataforma de streaming América tvGO, lo que permitirá seguir cada bloque, intervención y mensaje final desde un televisor Smart, una computadora, una tablet o un teléfono celular, tanto dentro como fuera del país.

En esta primera noche de debate participarán once candidatos presidenciales: Alfonso López-Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País Para Todos), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), José Williams (Avanza País), José Luna Gálvez (Podemos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Cada uno dispondrá de tiempos específicos para exponer sus principales propuestas de gobierno, responder preguntas ciudadanas planteadas para la ocasión y ofrecer un mensaje final, en un formato que busca contrastar planes, estilos y capacidades de cara a las Elecciones Generales 2026.

Inicialmente, el JNE había considerado también la participación de Napoleón Becerra, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, en la jornada del lunes; sin embargo, su repentino fallecimiento tras un accidente de tránsito en Ayacucho llevó a retirar su nombre de la programación oficial. Aunque en algunos materiales de difusión aún figura entre los postulantes, la organización reconfiguró los tiempos y el orden de intervenciones para ajustar el formato al número actualizado de candidatos presentes en esta primera fecha del debate presidencial 2026.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, el debate presidencial del JNE 2026?

América Televisión se encuentra disponible en todo el territorio nacional por señal abierta desde el Canal 4. Asimismo, puedes disfrutar de los programas con los cableoperadores de Claro TV, Movistar TV y DirecTV. De esta manera, podrás ver el debate presidencial del JNE 2026.

Señal abierta de América TV

Canal 4.1 (TDT): señal abierta en Lima y Callao

Canal 4 (analógico): señal abierta en Lima y Callao

América TVGO: canal de televisión por cable y streaming

Cableoperadores con América TV

Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) en DirecTV

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) en Movistar TV

Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) en Claro TV

¿Cómo ver América TV GO EN VIVO, el debate presidencial del JNE 2026 por Internet?

El Canal 4 de América Televisión cuenta con una opción gratuita para seguir el debate presidencial del JNE 2026 VIVO, ONLINE y EN DIRECTO desde el sitio web oficial de TVGO.PE o descargando las aplicaciones móviles de Google Play Store (Android) o App Store (Apple).

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, país donde se transmite la señal de América TV. 4) Ya dentro de Perú, accede al sitio web de América tvGO o ubica el canal 4 de América Televisión para disfrutar de la señal en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular.

Debate presidencial del JNE 2026: horario, TV y dónde verlo en vivo

¿Cuándo juegan? Lunes 23 de marzo de 2026

Lunes 23 de marzo de 2026 ¿A qué hora empieza? 20:00 horas de Lima

20:00 horas de Lima ¿En qué canal transmiten? América TV

América TV ¿Cómo verlo GRATIS por Internet? América tvGO

América tvGO ¿Dónde es el evento? Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (Lima, Perú)