A partir de este lunes 23 de marzo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) encenderá oficialmente la campaña rumbo a las Elecciones Generales 2026 con el primer debate presidencial, que volverá a tener como escenario el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. La cita congregará, en una misma noche, a once de los 36 aspirantes a la Presidencia de la República, quienes medirán propuestas, carácter y capacidad de respuesta frente a la ciudadanía. El objetivo: que el electorado cuente con más elementos para decidir su voto antes de acudir a las urnas.

Durante tres jornadas consecutivas —23, 24 y 25 de marzo—, el debate del JNE se convertirá en el eje de la conversación política del país. El encuentro se transmitirá en señal abierta y de manera gratuita a través de TV Perú y del canal institucional JNE TV, además de América Televisión (canal 4) y la plataforma América tvGO, lo que permitirá seguir cada bloque, réplica y mensaje de cierre desde un Smart TV, una computadora, una tablet o un teléfono celular, tanto en el Perú como en el extranjero. De esta manera, el organismo electoral busca que el contraste de ideas llegue al mayor número posible de votantes.

En la primera noche subirán al estrado once candidatos presidenciales: Alfonso López-Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País Para Todos), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), José Williams (Avanza País), José Luna Gálvez (Podemos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Cada uno dispondrá de tiempos delimitados para presentar sus propuestas de gobierno, responder preguntas ciudadanas formuladas para la ocasión y dejar un mensaje final, en un formato que privilegia el contraste de planes, estilos y trayectorias con miras a las Elecciones Generales 2026.

¿En qué canal transmiten el debate presidencial del JNE 2026?

Medio / Plataforma Tipo de señal Disponibilidad principal TV Perú Señal abierta y cable Cobertura nacional; operadores de TV por suscripción JNE TV Canal institucional y digital Televisión digital y plataformas online del JNE América TV (canal 4) Señal abierta y cable Cobertura nacional por aire y en operadores de cable América tvGO Streaming App y web para móviles, Smart TV y computadora

¿Cómo ver TV Perú en vivo, debate presidencial del JNE 2026?

Operador / Plataforma Canal aproximado Detalle Señal abierta Canal 7 Disponible en la mayoría de ciudades del país DirecTV 197 (SD) / 1197 (HD) Señal nacional de TV Perú Movistar TV 7 (SD) / 707 (HD) Incluye señal abierta transportada y HD Claro TV 7 (SD) / 507 (HD) Señal estándar y en alta definición Web y app de TV Perú Streaming Transmisión en vivo desde la página oficial y aplicación móvil

Debate presidencial del JNE 2026: horario, TV y dónde verlo en vivo

¿Cuándo juegan? Lunes 23 de marzo de 2026

Lunes 23 de marzo de 2026 ¿A qué hora empieza? 20:00 horas de Lima

20:00 horas de Lima ¿En qué canal transmiten? TV PERÚ

TV PERÚ ¿Cómo verlo GRATIS por Internet? tvperu.gob.pe/play

tvperu.gob.pe/play ¿Dónde es el evento? Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (Lima, Perú)