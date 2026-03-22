La primera parte del debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026 se llevará a cabo de forma presencial los días 23, 24 y 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. El evento reunirá a los 36 candidatos presidenciales, organizados en varias jornadas y grupos, y contará con señal de cobertura nacional a través de TV Perú, el canal del JNE y los principales canales de señal abierta y cable, como Canal N, América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, el debate podrá seguirse por plataformas digitales y redes sociales oficiales, lo que permitirá un alcance internacional.

Para este lunes 23 de marzo, el debate presidencial del JNE comenzará a las 8:00 p.m. (hora peruana). En esta primera noche participarán los siguientes candidatos: Alfonso López-Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso, APP), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Álvarez (País Para Todos), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), José Williams (Avanza País), José Luna Gálvez (Podemos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Cada uno dispondrá de tiempos específicos para exponer sus propuestas, responder preguntas ciudadanas y ofrecer un mensaje final.

El candidato Napoleón Becerra, del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, había sido inicialmente considerado para participar en la jornada del lunes. Sin embargo, debido a su repentino fallecimiento tras un accidente de tránsito en Ayacucho, su participación fue retirada de la programación oficial y ya no forma parte de la lista de postulantes que debatirán en esta fecha. En algunos materiales previos aún figura su nombre, pero la organización ha reconfigurado los tiempos para ajustarse al número de participantes presentes.

¿A qué hora empieza el debate presidencial del JNE 2026?

A continuación, los horarios aproximados por país para el inicio del debate del lunes 23 de marzo:

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos, los horarios de referencia son:

9:00 p.m. ET (hora de la costa este)

8:00 p.m. CT (hora del centro)

7:00 p.m. MT (hora de la montaña)

6:00 p.m. PT (hora del Pacífico)

Fechas de las jornadas de debate del JNE 2026

El ciclo de debates presidenciales del JNE se divide en dos grandes fases:

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo

Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril

En cada fecha se presenta un grupo distinto de candidatos, definidos mediante sorteo, quienes abordan los mismos ejes temáticos para facilitar la comparación de propuestas por parte de la ciudadanía.

¿Qué temas se discutirán en el debate del JNE 2026?

La estructura temática del debate para el lunes 23 de marzo está organizada en cuatro bloques principales:

Primer bloque: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Propuestas sobre fortalecimiento policial, prevención del delito, combate al crimen organizado y políticas de seguridad a nivel nacional.

Segundo bloque: pregunta ciudadana

Los candidatos responden interrogantes formuladas por la ciudadanía, previamente seleccionadas por el JNE, sobre problemas cotidianos y demandas sociales urgentes.

Tercer bloque: integridad pública y lucha contra la corrupción

Medidas para prevenir y sancionar la corrupción en el Estado, transparencia en la gestión pública, reforma política y fortalecimiento institucional.

Cuarto bloque: mensaje final

Cada candidato presenta un mensaje de cierre dirigido a los votantes, resumiendo sus principales propuestas y su visión de país.

¿Cuáles son las reglas que los candidatos deben respetar durante el debate del JNE?

Aunque el detalle técnico de las reglas puede variar según el acta del JNE, en este tipo de debates se suelen aplicar lineamientos como:

Respeto estricto a los tiempos asignados para intervenciones, réplicas y dúplicas.

Prohibición de ataques personales, insultos o expresiones discriminatorias contra otros candidatos o grupos de la población.

Obligación de ceñirse a los temas de cada bloque y al formato definido (exposición inicial, réplica, contrarréplica, etc.).

Prohibición de mostrar propaganda electoral adicional (afiches, pancartas, objetos publicitarios) dentro del set de debate.

Respeto a las indicaciones del moderador y del equipo técnico del JNE en todo momento.

TL;DR

El primer bloque del debate presidencial del JNE 2026 se realizará de forma presencial los días 23, 24 y 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), con transmisión nacional y señal internacional, y el lunes 23 abrirá la serie el grupo de candidatos encabezado por Alfonso López-Chau, César Acuña y Rafael López Aliaga.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el debate del JNE

¿Dónde se puede ver el debate?

Se transmitirá por TV Perú, el canal institucional del JNE y los principales canales de señal abierta y cable, además de plataformas digitales y redes sociales oficiales.

¿Cuánto dura cada debate?

Generalmente cada jornada se extiende entre 2 y 3 horas, dependiendo del número de candidatos y de la dinámica de bloques.

¿Todos los candidatos participan en las mismas fechas?

No. Los 35 candidatos se reparten en varias jornadas, definidas por sorteo, para que cada grupo tenga tiempo suficiente para exponer.

¿El formato será el mismo los tres días?

El esquema de bloques temáticos se mantiene, aunque las preguntas ciudadanas pueden variar en función de los temas recogidos para cada jornada.