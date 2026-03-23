Todo listo para el inicio de los debates que ha elaborado el JNE, donde diferentes candidatos estarán cara a cara, exponiendo lo mejor de sus planes de Gobierno, de cara a las Elecciones 2026 que se desarrollarán en abril. Por esta razón, aquí te dejaré con los canales de transmisión de TV abierta y Streaming que van a pasar este debate presidencial del JNE este lunes 23 de marzo . Recuerda que cada día van a participar 12 candidatos diferentes y serán 4 bloques los que tendrán a disposición para sacar a relucir sus mejores propuestas.

LIMA (PERÚ), 23/03/2026.- Debate presidencial JNE 2026: hora, canal y qué candidatos participan este lunes 23 de marzo desde el Centro de Convenciones de Lima. FOTO DEL JNE

¿Qué canal transmite el debate presidencial del JNE 2026 EN VIVO?

Los canales de transmisión para ver el debate presidencial del JNE son tanto de paga como en TV abierta. Entre los principales canales de TV abierta para ver el debate de este lunes 23 de marzo tenemos a TV Perú y retransmitirá su señal para América Televisión, ATV, Willax TV y Latina , mientras que América TVGo ha anunciado que lo tendrá disponible. Cabe señalar que también podrás seguirlo en la plataforma de streaming oficial del JNE como YouTube o Facebook live.

Te recomendamos estar atento a la programación de cada canal, para que puedas seguir el minuto a minuto de este debate, que se vivirá del 23 al 25 de marzo y contará con 4 bloques de debate.

¿En qué consistirá el debate presidencial del JNE 2026?

Primer bloque: un candidato inicia con 1 minuto para exponer un tema (como seguridad ciudadana). Luego, los otros dos candidatos de su grupo tienen 2 minutos y medio cada uno para responder. Esta dinámica se repite entre los tres candidatos y después con otros grupos hasta completar todos.

Segundo bloque: se realizan preguntas enviadas por ciudadanos.Cada candidato responde una pregunta distinta, elegida por sorteo ese mismo día, sobre temas variados como salud o economía, diferentes al tema principal del debate.

Tercer bloque: seguirá la misma dinámica del primero, pero centrado en el segundo tema de la jornada; por ejemplo, en la primera fecha será sobre integridad pública y lucha contra la corrupción.

Cuarto bloque: despedida de cada uno de los candidatos con un mensaje general a todo el público.