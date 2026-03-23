¡El futuro político del Perú está en juego y tú puedes ser parte de esta decisión histórica! Este lunes 23 de marzo arranca el esperado Debate Presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 2026, donde 36 candidatos buscarán convencer al electorado con sus mejores propuestas. Si resides en el extranjero, por ejemplo Estados Unidos, conocer el horario exacto y los canales para ver gratis en directo esta contienda es vital para ejercer un voto informado. La primera jornada promete chispas con 12 líderes políticos enfrentándose cara a cara en una transmisión a nivel internacional por TV abierta y plataformas digitales sin costo alguno.

Las jornadas democráticas están divididas estratégicamente en dos semanas intensas para acomodar a todos los aspirantes al sillón presidencial. La primera ronda se llevará a cabo el lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo, enfocándose en los temas de mayor urgencia nacional. La transmisión oficial iniciará puntualmente a las 20:00 horas (tiempo de Lima), lo que se traduce en un horario estelar de las 21:00 ET ideal para la audiencia en EE. UU. Cada encuentro tendrá una duración aproximada de dos horas y media, garantizando un análisis profundo de las ideas expuestas. Separa estas fechas en tu calendario para no perderte ni un solo minuto de la acción política.

Para la comunidad peruana en el exterior, acceder al debate presidencial EN VIVO es sumamente sencillo gracias a las múltiples opciones de transmisión. La señal matriz estará a cargo de TV Perú y el canal digital oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, los principales canales comerciales de señal abierta retransmitirán el evento en directo, permitiendo que la diáspora lo siga a través de sus aplicaciones y webs oficiales. Solo necesitas una conexión a internet estable para disfrutar del debate de forma gratuita desde tu teléfono inteligente, tablet o Smart TV. Mantente conectado a las redes sociales oficiales para obtener los enlaces directos de la cobertura.

El formato diseñado por el JNE para este 2026 busca confrontaciones directas y dinámicas dividiendo a los candidatos en grupos de tres. Durante los días 23, 24 y 25 de marzo, los ejes centrales del debate serán la seguridad ciudadana, la criminalidad y la lucha contra la corrupción. En los bloques de exposición, cada participante tendrá un minuto inicial para presentar su plan de gobierno sobre la materia asignada. Inmediatamente después, sus dos oponentes de terna contarán con dos minutos y medio para lanzar sus réplicas, bajo la conducción de los moderadores Fernando Carvalho y Claudia Chiroque. Esta estructura asegura un intercambio de ideas ágil que pondrá a prueba la preparación de cada postulante.

Pensando en la participación ciudadana, el debate incluye un bloque especial donde los líderes responderán preguntas enviadas directamente por los electores. Estas interrogantes, seleccionadas por sorteo en pleno evento, abordarán temas sorpresa como salud o economía, sacando a los políticos de su zona de confort preestablecida. Finalmente, la contienda cerrará con un cuarto bloque decisivo: el mensaje final o “minuto de oro” de cada participante. En este valioso tiempo, los doce candidatos del día intentarán conectar emocionalmente con la población y pedirán el voto de confianza. ¡Analiza bien cada respuesta de los aspirantes y prepárate para elegir con conciencia al próximo presidente del país!

Horario y lugar del Debate Presidencial del JNE 2026

Fecha de la primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo de 2026.

Fecha de la segunda jornada: 30, 31 de marzo y 1 de abril

Hora de inicio: 8:00 p. m. (duración aproximada de 2 horas y media, hasta alrededor de 10:30 p. m.).

Sede: Centro de Convenciones de Lima, en San Borja (sin acceso al público general, solo candidatos y equipos técnicos).

En cada fecha se presenta un grupo distinto de candidatos presidenciales, definidos mediante un sorteo, quienes abordan los mismos ejes temáticos para facilitar la comparación de propuestas por parte de la ciudadanía.

Canales y formas de ver el Debate Presidencial del JNE 2026 gratis

TV abierta nacional: transmisión en señal abierta por TV Perú .

. Canal del JNE en TV de pago: JNE TV / JNE Media , canal 552 de Movistar TV.

, canal 552 de Movistar TV. Plataformas digitales oficiales: redes y plataformas del Jurado Nacional de Elecciones (Facebook, YouTube y otros canales digitales del JNE).

Candidatos participantes del Debate Presidencial del JNE del 23 de marzo

En la primera fecha (23 de marzo) del Gran Ciclo de Debates Presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, un primer grupo de 11 candidatos debatirán sus principales propuestas frente a frente:

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

César Acuña (Alianza para el Progreso – APP)

José Williams (Avanza País)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

¿Cuáles serán los ejes centrales de la primera fecha del Debate Presidencial del JNE 2026 del 23 de marzo?

Primer tema: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) Alfonso López-Chau (Ahora Nación) Fernando Olivera Vega (Frente de la Esperanza) José Williams (Avanza País) José Luna Gálvez (Podemos Perú) Yonhy Lescano (Cooperación Popular) Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática) Rafael López Aliaga (Renovación Popular) -- Carlos Álvarez (País para Todos) César Acuña (Alianza para el Progreso – APP) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Segundo tema: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Alfonso López-Chau (Ahora Nación) Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática) Carlos Álvarez (País para Todos) Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) Yonhy Lescano (Cooperación Popular) Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) José Luna Gálvez (Podemos Perú) José Williams (Avanza País) -- Fernando Olivera Vega (Frente de la Esperanza) César Acuña (Alianza para el Progreso – APP)

Candidatos participantes del Debate Presidencial del JNE del 24 de marzo

En la segunda fecha (24 de marzo) del Gran Ciclo de Debates Presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, un segundo grupo de 12 candidatos debatirán sus principales propuestas frente a frente:

Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

George Forsyth (Somos Perú)

Carlos Espá (Partido SíCreo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

¿Cuáles serán los ejes centrales de la primera fecha del Debate Presidencial del JNE 2026 del 24 de marzo?

Primer tema: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú) Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción) George Forsyth (Somos Perú) Vladimir Cerrón (Perú Libre) Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) Carlos Espá (Partido SíCreo) Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Carlos Jaico (Perú Moderno) Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

Segundo tema: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Carlos Jaico (Perú Moderno) Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) George Forsyth (Somos Perú) Carlos Espá (Partido SíCreo) Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN) Vladimir Cerrón (Perú Libre) Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Candidatos participantes del Debate Presidencial del JNE del 25 de marzo

En la tercera fecha (25 de marzo) del Gran Ciclo de Debates Presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, un tercer y último grupo de 12 candidatos debatirán sus principales propuestas frente a frente:

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos)

Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano - Apra)

Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)

Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular)

Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)

¿Cuáles serán los ejes centrales de la primera fecha del Debate Presidencial del JNE 2026 del 25 de marzo?

Primer tema: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano - Apra) Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos) Roberto Chiabra León (Unidad Nacional) Keiko Fujimori (Fuerza Popular) Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Mesías Guevara (Partido Morado) Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)

Segundo tema: Integridad pública y lucha contra la corrupción

Terna 1 Terna 2 Terna 3 Terna 4 Keiko Fujimori (Fuerza Popular) Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos) Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente) Mario Vizcarra (Partido Perú Primero) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano - Apra) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos) Mesías Guevara (Partido Morado) Roberto Chiabra León (Unidad Nacional) Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú)

Lista completa de candidatos presidenciales para las Elecciones Generales de Perú 2026

Estos son los 35 postulantes en las elecciones generales de Perú de 2026 que se llevarán a cabo el domingo 12 de abril para elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes de la República y a los representantes ante el Congreso (Cámara de Senadores y Diputados) y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031.​​

Alfonso López-Chau (Ahora Nación)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

César Acuña (Alianza para el Progreso – APP)

José Williams (Avanza País)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú)

Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano - Apra)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno)

Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú)

Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

George Forsyth (Somos Perú)

Fernado Olivera Vega (Partido Frente de la Esperanza)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Wolfgang Grozo (Partido Integridad Democrática)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Francisco Diez-Canseco Távara (Partido Perú Acción)

Mario Vizcarra (Partido Perú Primero)

Walter Chirinos Purizaga (Partido PRIN)

Carlos Espá (Partido SíCreo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

José Luna Gálvez (Podemos Perú)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Paul Davis Jaimes Blanco (Progresemos)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Antonio Ortiz Villano (Salvemos al Perú)

Rosario Fernández Bazán (Un Camino Diferente)

Roberto Chiabra León (Unidad Nacional)

En un principio se anunciaron 36 candidatos, pero el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 dejó sin efecto la fórmula presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) que encabezaba Napoleón Becerra debido a su fallecimiento el pasado 15 de marzo de 2026 en un accidente de tránsito.

TL; DR del Debate Presidencial JNE 2026 del 23 de marzo

De los 35 candidatos que participan en las Elecciones Generales de Perú 2026, 11 de ellos (divididos en cuatro ternas) formarán parte de la Primera Jornada del Debate Presidencial del JNE programada para el lunes 23 de marzo de 2026 a partir de las 8:00 p.m. hora de Lima (con transmisión por JNE Media y TV Perú), en la que polemizarán sobre dos temas: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e Integridad pública y lucha contra la corrupción. El martes 24 y miércoles 25 de marzo, participarán otros dos grupos de 12 aspirantes harán lo propio. Una segunda jornada de debates está pautada para el lunes 30 y martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Preguntas Frecuentes (FAQ) del Debate Presidencial JNE 2026

¿Cuándo y a qué hora es el primer debate presidencial?

La primera jornada se llevará a cabo el lunes 23 de marzo de 2026 a las 20:00 (hora de Lima / 21:00 ET en EE. UU.). El evento continuará los días 24 y 25 de marzo con el resto de los candidatos.

¿Quiénes son los candidatos que debaten el 23 de marzo?

Para este primer encuentro, el grupo está encabezado por:

Alfonso López-Chau

César Acuña

Rafael López Aliaga

José Luna Gálvez

¿Dónde puedo ver el debate presidencial en vivo y gratis?

Puedes seguir la señal oficial sin costo a través de los siguientes canales:

TV Perú (Canal 7): Señal abierta nacional.

Señal abierta nacional. JNE TV: Canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Canales de señal abierta: Latina, América TV, Panamericana y ATV suelen sumarse a la transmisión.

Latina, América TV, Panamericana y ATV suelen sumarse a la transmisión. Radio: RPP Noticias y Radio Nacional para quienes prefieren el audio en directo.

¿Cómo ver el debate desde Estados Unidos por Internet?

Si resides en EE. UU., la mejor opción es la vía online. Podrás conectarte gratis a través de:

Facebook Live y YouTube: En las cuentas oficiales del JNE y TV Perú .

En las cuentas oficiales del y . Apps de TV: Las plataformas digitales de los principales canales peruanos (América tvGO, Latina Play, etc.).

Las plataformas digitales de los principales canales peruanos (América tvGO, Latina Play, etc.). Páginas web: Portales de noticias que realizarán la cobertura minuto a minuto.

¿Cuánto dura cada jornada del debate?

Cada fecha tiene una duración estimada de 2 a 3 horas. El tiempo se distribuye en bloques temáticos donde los candidatos responden preguntas ciudadanas y debaten cara a cara sobre economía, seguridad, salud y educación.

¿Por qué el debate se divide en tres días?

Debido a que hay 35 candidatos inscritos, el JNE ha organizado tres fechas (23, 24 y 25 de marzo) para garantizar que todos tengan el tiempo suficiente para exponer sus ideas y que el electorado pueda procesar la información de manera clara. Una segunda jornada está programada para los días 30, 31 de marzo y 1 de abril.