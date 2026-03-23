El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dará inicio este lunes 23 de marzo al esperado debate presidencial de las Elecciones Generales 2026. Foto: GEStión
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dará inicio este lunes 23 de marzo al esperado debate presidencial de las Elecciones Generales 2026. Foto: GEStión
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El dará inicio este lunes 23 de marzo al esperado debate presidencial de las , un proceso que, por primera vez, se desarrollará en seis fechas debido al elevado número de postulantes.

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima y contará con la participación de 35 candidatos a la Presidencia. La organización contempla dos jornadas divididas en tres fechas cada una: la primera se realizará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda está programada para el 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril.

16:20

Formato inédito por número de candidatos

Cada fecha reunirá a 12 candidatos, agrupados previamente mediante sorteo público. El formato del debate incluye cuatro bloques temáticos por jornada, en los que se abordarán temas clave como educación, innovación y tecnología, empleo, desarrollo y emprendimiento, además de una pregunta ciudadana y un mensaje final por parte de cada postulante.

Lunes 23 de marzo

Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad

  • Terna 1: Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y José Luna (Podemos Perú)
  • Terna 2: Alfonso López Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos).
  • Terna 3: Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y César Acuña (Alianza para el Progreso).
  • Terna 4: José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde).
Debate 1 Foto: JNE
Debate 1 Foto: JNE

Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción

  • Terna 1: Alfonso López Chau, Álex Gonzales y José Williams.
  • Terna 2: Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga.
  • Terna 3: Wolfgang Grozo, Marisol Pérez Tello y Fernando Olivera.
  • Terna 4: Carlos Álvarez, José Luna y César Acuña.
Debate 2 Foto: JNE
Debate 2 Foto: JNE

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