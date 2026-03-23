El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dará inicio este lunes 23 de marzo al esperado debate presidencial de las Elecciones Generales 2026, un proceso que, por primera vez, se desarrollará en seis fechas debido al elevado número de postulantes.
El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima y contará con la participación de 35 candidatos a la Presidencia. La organización contempla dos jornadas divididas en tres fechas cada una: la primera se realizará los días 23, 24 y 25 de marzo, mientras que la segunda está programada para el 30 y 31 de marzo, y el 1 de abril.
Lunes 23 de marzo
Tema 1: Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
- Terna 1: Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y José Luna (Podemos Perú)
- Terna 2: Alfonso López Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos).
- Terna 3: Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y César Acuña (Alianza para el Progreso).
- Terna 4: José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde).
Tema 2: Integridad pública y lucha contra la corrupción
- Terna 1: Alfonso López Chau, Álex Gonzales y José Williams.
- Terna 2: Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga.
- Terna 3: Wolfgang Grozo, Marisol Pérez Tello y Fernando Olivera.
- Terna 4: Carlos Álvarez, José Luna y César Acuña.
Formato inédito por número de candidatos
Cada fecha reunirá a 12 candidatos, agrupados previamente mediante sorteo público. El formato del debate incluye cuatro bloques temáticos por jornada, en los que se abordarán temas clave como educación, innovación y tecnología, empleo, desarrollo y emprendimiento, además de una pregunta ciudadana y un mensaje final por parte de cada postulante.