Yonhy Lescano (Cooperación Popular) exhortó a los ciudadanos a analizar con mayor rigor la trayectoria y conducta de los candidatos en el actual escenario electoral, al considerar que el principal problema del país radica en la calidad de sus gobernantes.

Según indicó, el Perú ostenta un “récord Guinness”, debido a que varios de sus últimos mandatarios se encuentran encarcelados, lo que —a su juicio— evidencia una profunda crisis de liderazgo y una pérdida de credibilidad en la clase política.

En ese contexto, Lescano advirtió que muchas de las promesas realizadas durante las campañas electorales rara vez se cumplen. Por ello, hizo un llamado al electorado a informarse mejor antes de emitir su voto y a tomar en cuenta el historial de los postulantes.

Asimismo, remarcó que algunos candidatos han faltado a la verdad e incluso han cometido delitos, por lo que insistió en la necesidad de evaluar su conducta pública y privada.

Cuestionamientos a López Chau y Álvarez

Durante sus declaraciones, Lescano también lanzó críticas contra Alfonso López Chau, a quien señaló de haber sido acusado de “robo” en el pasado.

De igual forma, cuestionó a Carlos Álvarez, al acusarlo de haber respaldado a Vladimiro Montesinos mediante parodias cuando se desempeñaba como actor cómico en televisión.

Respuesta de Carlos Álvarez y López Chao

En respuesta, Carlos Álvarez manifestó su sorpresa por las declaraciones de Lescano y rechazó los cuestionamientos en su contra.

“Me extraña que con tanta experiencia tenga que recurrir a estos ataques certeros. Me llama la atención tanto ataque si uno de sus candidatos al Congreso me pidió que nos aliemos”, expresó.

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López Chao soatuvo que Lescano fató a la verdad. “El señor Lescano miente sabe que miente, si fuera real lo que dice yo no estaría en este podio. Mientras yo protegía a los estudiantes en la UNI él cobraba su sueldo como asesor en el Congreso”, expresó.