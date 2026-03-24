El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, propuso durante el debate presidencial rumbo a las Elecciones 2026 aplicar la pena de muerte para sicarios capturados en flagrancia y renunciar al Pacto de San José , como parte de su estrategia para enfrentar la criminalidad y la extorsión en el país.

Durante el bloque de seguridad ciudadana, el postulante centró su intervención en el avance del crimen organizado, la extorsión y el cierre de negocios debido a la delincuencia, y planteó medidas de mano dura contra los delincuentes y funcionarios corruptos.

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”Cinco mil bodegas han cerrado el año pasado por la extorsión, es terrible lo que pasa en el Perú (...) En el primer día de gobierno vamos a renunciar al Pacto de San José y aplicar la pena de muerte en el Perú. Estos criminales no merecen el perdón” , sostuvo.

Pena de muerte y megapenales

El candidato señaló que la pena de muerte se aplicaría a sicarios capturados en flagrancia y que su gobierno impulsaría la construcción de megapenales sin visitas ni beneficios penitenciarios para los delincuentes de alta peligrosidad. “Los DDHH son para las víctimas, para la gente decente, no para delincuentes”, afirmó.

Asimismo, indicó que se culminarían penales como los de Colquepata, en Cusco, y Cochamarca, en Cerro de Pasco, como parte de la ampliación de la infraestructura penitenciaria para enfrentar el hacinamiento y aislar a los criminales.

Álvarez también planteó la denominada “muerte civil” permanente para funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.

Golpear las finanzas del crimen

El candidato sostuvo que su estrategia contra la delincuencia también contempla atacar las finanzas de las organizaciones criminales, para lo cual planteó la articulación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y las empresas de telecomunicaciones.

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Además, propuso convocar a licenciados en inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía para reforzar las labores de inteligencia y lucha contra el crimen organizado.

El postulante enfocó su discurso en la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, y señaló que el Estado debe ponerse del lado de los ciudadanos y comerciantes afectados por la delincuencia, a la que calificó como una de las principales amenazas del país.

Defensa de los TLC y economía abierta

Álvarez defendió los tratados de libre comercio y la economía abierta, y señaló que la estabilidad política y económica es clave para el crecimiento de las exportaciones, la inversión extranjera y el desarrollo empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

En esa línea, planteó impulsar la industrialización de materias primas para exportar productos con valor agregado, ampliar los mercados internacionales para el sector agroexportador y fortalecer programas como Beca 18, que —según indicó— deberían ampliarse para mejorar la formación profesional y la competitividad del país.