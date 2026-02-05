El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, señaló que dará un “paso al costado” si su agrupación política no identifica ni sanciona a los responsables del presunto uso de cerca de S/700 mil en contratos vinculados a la franja electoral con el canal Nativa .

A través de un video difundido en sus redes sociales, Carlos Álvarez aseguró que desconocía qué medios de comunicación habían sido seleccionados por el partido para la difusión de la pauta electoral y recalcó que no tiene ningún rol en la administración de los recursos financieros de la organización.

“Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco, País para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o a los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos” , manifestó.

El aspirante presidencial subrayó que no está dispuesto a contradecir los principios que defiende públicamente. “Quiero dejar en claro que no voy a ir en contra de lo que predico y que tampoco soy el encargado de las finanzas ni los movimientos del partido. No a la impunidad. Y si no caen los culpables el que va a dar un paso al costado soy yo por respeto a ustedes y a mi mensaje ”, afirmó.

El caso fue revelado por la periodista Rosa María Palacios, quien informó que varios partidos con baja presencia en las encuestas —entre ellos País para Todos— estarían destinando hasta el 90% de su presupuesto de franja electoral a publicidad en el canal Nativa, medio de comunicación de propiedad de Miguel del Castillo, hijo del excongresista y exministro Jorge del Castillo.

Cabe recordar que Miguel del Castillo renunció recientemente a su candidatura a la Cámara de Diputados por el partido Primero la Gente, en el marco de las elecciones generales de 2026. La decisión fue formalizada mediante una resolución emitida el pasado 3 de febrero.

De acuerdo con el documento presentado ante el Jurado Electoral Especial (JEE), el entonces candidato comunicó su “decisión personal e irrevocable” de renunciar a la candidatura número uno por Lima Metropolitana, alegando motivos estrictamente personales.

Candidatos expresan respaldo

En paralelo, los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de País para Todos difundieron un comunicado en el que expresaron su respaldo a Carlos Álvarez y a la postura asumida frente a la controversia.

“Reconocemos la dignidad y valentía de Carlos Alvarez, quien ha exigido explicaciones inmediatas a la dirigencia de País para Todos y ha marcado un deslinde total frente a decisiones de financiamiento público en las que no ha tenido participación”, señalaron.

Comunicado emitido por candidatos a senadores y diputados. Foto: X.

El pronunciamiento también cuestiona el uso de recursos públicos en presuntos actos irregulares. “La plata de todos los peruanos no puede financiar la corrupción dentro de los partidos políticos. Es inaceptable e inmoral”, indicaron.

Finalmente, advirtieron que, si la dirigencia del partido —presidido por Vladimir Meza— no ofrece explicaciones claras, no identifica a los responsables y no los separa de la organización, los candidatos firmantes presentarán su renuncia.

“Preferimos perder candidaturas antes que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos”, concluyeron.