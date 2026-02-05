El candidato presidencial por el partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, anunció que denunciará penalmente al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien acusó de haberlo llamado públicamente delincuente.

Luna rechazó las acusaciones en su contra y negó haber sido colaborador eficaz o tener presuntos vínculos delictivos. Por ello, afirmó que acudirá por la vía legal para que López Aliaga demuestre lo que ha dicho.

“Yo no le tengo ningún temor y voy a proceder penalmente”, declaró el candidato.

LEA TAMBIÉN: Luna Gálvez piden archivar su investigación tras fallo del TC en caso Cócteles

Luna sostuvo que las acusaciones en su contra no tienen sustento y que forman parte de una estrategia política en su contra. Por ello, pidió que estas prácticas deberán terminar para no perjudicar la campaña política en curso.

A pesar de ello, hasta el cierre de esta nota, aún no se ha comunicado la fecha exacta en que Luna presentará formalmente la denuncia anunciada.

LEA TAMBIÉN: Podemos Perú inicia proceso disciplinario contra Kira Alcarraz por amenazas hacia reportera

Esta nueva acción se da en el marco de acusaciones y confrontamientos entre Podemos Perú y Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga.

Como se recuerda, el partido Podemos Perú, mediante los regidores Luis Gallardo y José Luis Luna, presentaron una denuncia formal contra el exalcalde Rafael López Aliaga por presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra Vía Expresa Norte.

La denuncia indicó que el proyecto fue adjudicado en febrero de 2025 a un consorcio integrado por la empresa china Gezhouba Group Company, en donde habría una presunta falta de transparencia y un presunto beneficio económico indebido, ya que el contrato supera los 277 millones de soles, 14 millones más que el presupuesto referencial.

Esto generó la respuesta de Renovación Popular, quien rechazó las denuncias de presuntas irregularidades en la obra Vía Expresa Norte y respondió a los cuestionamientos de Podemos Perú sobre la gestión municipal de Rafael López Aliaga.

“Exigimos al JNE (Jurado Nacional de Elecciones) que garantice un proceso electoral limpio y que tome cartas en el asunto ante los ataques sistémicos de Podemos, cuyo candidato (José Luna) es acusado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización criminal Gangsters de la Política con un pedido de más de 22 años de prisión”, se lee en un pronunciamiento de la organización.