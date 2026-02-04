La Contraloría General de la República solicitó a la Presidencia de la República la entrega de documentación relacionada con las contrataciones de jóvenes que habrían recibido órdenes de servicio en diversas entidades del Estado. Esta solicitud se realiza en el marco de las funciones del Sistema Nacional de Control.

El documento enviado a Luis Álvaro Solórzano Yabar, subsecretario general de la Presidencia, indica que la Contraloría puede acceder en cualquier momento y sin limitaciones a la información y documentos de las entidades públicas, incluso si son reservados.

La entidad de control pidió los expedientes de órdenes de servicio y contratos, de cualquier tipo, incluyendo locaciones de servicios bajo el Fondo de Apoyo Gerencial o modalidades similares, correspondientes al periodo desde octubre de 2025 hasta la fecha.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía Anticorrupción abre investigación por contratación de jóvenes tras reunirse con Jerí

El oficio indica que la información requerida corresponde a contratos y órdenes de servicio a nombre de Rubiel Cristina Beraun Rojas, Violeta Emperatriz Beas Otero, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo.

El pedido incluye copia de los comprobantes de pago, las conformidades de servicio, órdenes de pago y cualquier otro documento que demuestre los desembolsos realizados.

El oficio está firmado por Edwin Manuel Deza Julca, jefe del Órgano de Control Institucional de la Presidencia de la República, adscrito al despacho presidencial.

El pasado domingo, un reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder reveló que un total de cinco (5) jóvenes se reunieron con el presidente José Jerí y, días después consiguieron contratos en el Estado. Foto: Contraloría

¿Qué reveló Cuarto Poder?

El pasado domingo, un reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder reveló que un total de cinco (5) jóvenes se reunieron con el presidente José Jerí y, días después consiguieron contratos en el Estado mediante órdenes de servicio o como locadoras, tanto en el Despacho Presidencial como en otras entidades.

Según el dominical, estas reuniones con el presidente no se realizaron a través de los canales institucionales, como recursos humanos o áreas de selección, sino que fueron encuentros directos en el despacho presidencial.

Las jóvenes fueron identificadas como Guadalupe Vela, Cristina Beraún, Violeta Beas, Alicia Camargo y Fiorella Melgarejo.