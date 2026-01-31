El presidente José Jerí está en medio de una investigación por reuniones con empresarios chinos en secreto. Foto: Gob
La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), , afirmó que la investigación que desarrolla la Fiscalía contra el presidente no corre riesgo de verse afectada por la eventual desaparición de pruebas, aun cuando el mandatario haya solicitado el levantamiento voluntario del secreto de sus comunicaciones telefónicas.

El pronunciamiento se produce luego de que el jefe de Estado se reuniera elviernes con el fiscal de la Nación, , como parte de las diligencias vinculadas al denominado caso Chifagate, relacionado con presuntas reuniones extraoficiales entre el presidente y empresarios de origen chino, reveladas por investigaciones periodísticas.

Pacheco sostuvo en RPP que la entrega de información por parte del investigado no impide el trabajo fiscal, ya que las autoridades cuentan con mecanismos para contrastar los datos con terceros involucrados.

Según explicó, cuando existen indicios de vínculos irregulares, la Fiscalía puede solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de todas las personas relacionadas, lo que permite cruzar información y reconstruir los hechos sin depender únicamente de lo entregado por el principal investigado.

Las declaraciones de la responden a las advertencias de algunos especialistas en derecho, como Benji Espinoza y Andy Carrión, quienes señalaron que la entrega voluntaria de registros telefónicos podría permitir una selección parcial de la información.

Para Pacheco, la actitud del mandatario de acudir a la Fiscalía y brindar facilidades a la investigación constituye un acto positivo, aunque advirtió que cualquier omisión podría resultar contraproducente para su situación legal.

“Si el objetivo es esclarecer los hechos y limpiar su nombre, la información incompleta no solo se detecta, sino que podría agravar su situación”, indicó.

