Los funcionarios deberán acercarse a la Comisión de Fiscalización este lunes 2 de febrero. Foto: Gobierno
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó a los ministros Vicente Tiburcio (Ministerio del Interior) y Luis Enrique Bravo (Ministerio de Energía y Minas) para que brinden

Como parte de una sesión extraordinaria, los funcionarios deberán acercarse a la Comisión de Fiscalización este lunes 2 de febrero a las 2:00 pm.

A través de un oficio, noticiaron al titular del Mininter que el Congreso busca aclarar los motivos detrás de

Mientras que el encargado de Energía y Minas deberá dar detalles sobre el estado actual de la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca II, otorgado a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., propiedad de Zhihua Yang.

El presidente José Jerí junto al empresario chino Zhihua Yang. Foto: Captura Willax TV
Vale aclarar que.

El 23 de diciembre del 2025, , Hidroeléctrica América presentó una solicitud para modificar la fecha de inicio de operaciones al 15 de junio de 2029.

