La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citó a los ministros Vicente Tiburcio (Ministerio del Interior) y Luis Enrique Bravo (Ministerio de Energía y Minas) para que brinden información sobre los encuentros clandestinos del presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang (’Tío Johnny’).

Como parte de una sesión extraordinaria, los funcionarios deberán acercarse a la Comisión de Fiscalización este lunes 2 de febrero a las 2:00 pm.

A través de un oficio, noticiaron al titular del Mininter que el Congreso busca aclarar los motivos detrás de las reuniones extraoficiales de José Jerí con Zhihua Yang.

Mientras que el encargado de Energía y Minas deberá dar detalles sobre el estado actual de la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca II, otorgado a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., propiedad de Zhihua Yang.

El presidente José Jerí junto al empresario chino Zhihua Yang. Foto: Captura Willax TV

Vale aclarar que el Minem rechazó la prórroga del plazo de ejecución del proyecto de Pachachaca II hace unos días, debido a que a la fecha no ha ejecutado ninguna obra en el terreno apurimeño.

El 23 de diciembre del 2025, tres días antes del encuentro con Jerí Oré en un chifa de San Borja, Hidroeléctrica América presentó una solicitud para modificar la fecha de inicio de operaciones al 15 de junio de 2029.