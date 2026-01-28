La bancada de Alianza para el Progreso (APP) apoyaría un pleno extraordinario en el Congreso en donde se verían las mociones de censura contra el presidente José Jerí.

El secretario general del partido, Luis Valdez, indicó que APP “por supuesto” apoyaría esa convocatoria, aunque la decisión formal corresponde a la organización política en conjunto con la bancada.

“Las decisiones de ese tipo se toman o se adoptan en función a los hechos, a las circunstancias, a las pruebas, a los documentos y eso se va evaluando constantemente, permanentemente, día a día, hora a hora, minuto a minuto”, declaró en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Asimismo, tras ser consultado sobre su apreciación personal sobre si Jerí debe dejar el cargo o terminar su mandato, Valdez señaló que se debe respetar el debido proceso y que primero debe investigarse el caso en todas las instancias correspondientes.

“Yo estoy de acuerdo con mantener un equilibrio institucional en el país. Que las autoridades hagan su trabajo, como lo está haciendo el Ministerio Público, el Congreso con la Comisión de Fiscalización”, precisó.

Medidas ante un posible gobierno de Acuña

En otro momento, Valdez señaló que, en un posible gobierno de César Acuña, se declarará un régimen de excepción en el país en donde se impulsará una reforma constitucional referente al régimen carcelario de algunos reos.

“Vamos a impulsar una reforma constitucional para permitir que los delincuentes purguen condenas y se vayan a prisiones de máxima seguridad en el Perú y además unos procesos especiales que nos permitan a los peruanos recuperar la tranquilidad y la paz”, puntualizó.