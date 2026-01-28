APP apoyaría un pleno extraordinario que vea las mociones de censura contra José Jerí. (Foto: Presidencia)
APP apoyaría un pleno extraordinario que vea las mociones de censura contra José Jerí. (Foto: Presidencia)
en donde se verían las mociones de censura contra el presidente José Jerí.

aunque la decisión formal corresponde a la organización política en conjunto con la bancada.

“Las decisiones de ese tipo se toman o se adoptan en función a los hechos, a las circunstancias, a las pruebas, a los documentos y eso se va evaluando constantemente, permanentemente, día a día, hora a hora, minuto a minuto”, declaró en el programa Cuentas Claras de Canal N.

LEA TAMBIÉN: César Acuña señaló que APP exigió la renuncia de José Jerí, pero presidente lo ignoró

Asimismo, tras y que primero debe investigarse el caso en todas las instancias correspondientes.

“Yo estoy de acuerdo con mantener un equilibrio institucional en el país. Que las autoridades hagan su trabajo, como lo está haciendo el Ministerio Público, el Congreso con la Comisión de Fiscalización”, precisó.

LEA TAMBIÉN: Acuña y su propuesta “agresiva”: elevar deuda pública para financiar vivienda

Medidas ante un posible gobierno de Acuña

En otro momento, referente al régimen carcelario de algunos reos.

“Vamos a impulsar una reforma constitucional para permitir que los delincuentes purguen condenas y se vayan a prisiones de máxima seguridad en el Perú y además unos procesos especiales que nos permitan a los peruanos recuperar la tranquilidad y la paz”, puntualizó.

Luis Valdez, secretario general de APP, señaló que, en un posible gobierno de César Acuña, se declarará un régimen de excepción en el país. (Foto: Andina)
Luis Valdez, secretario general de APP, señaló que, en un posible gobierno de César Acuña, se declarará un régimen de excepción en el país. (Foto: Andina)

