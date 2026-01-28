Inician proceso contra APP y Lady Camones por presuntas dádivas en campaña electoral. (Foto: Congreso)
Inician proceso contra APP y Lady Camones por presuntas dádivas en campaña electoral. (Foto: Congreso)
por presunta entrega de dádivas en campaña electoral.

La decisión se basa en un informe de fiscalización del JEE de Santa, que habría detectado indicios de entrega de bienes de valor económico durante actividades de campaña de la parlamentaria.

El documento señaló que entre el 17 y 22 de diciembre de 2025 se difundieron en la r

Las actividades de campaña se realizaron en Monte Chimbote, Nuevo Chimbote y Jimbe, donde se repartieron carros, muñecas, pelotas de plástico y otros juguetes.

Según el organismo electoral, en este caso

La resolución emitida por la entidad se ordena que el partido y la postulante presenten sus descargos en un plazo de días calendario. La decisión no es impugnable y el trámite continuará con o sin respuesta de los implicados.

Asimismo, toda la documentación del caso está disponible en la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde los investigados deben revisar el expediente para ejercer su derecho a la defensa.

El JEE Lima Centro 2 indicó que presuntamente se infringió el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe la entrega de dádivas en un contexto de propaganda electoral. (Foto: Congreso)
El JEE Lima Centro 2 indicó que presuntamente se infringió el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe la entrega de dádivas en un contexto de propaganda electoral. (Foto: Congreso)

