La situación judicial del exministro del Interior, Daniel Urresti, volverá a ser evaluada, mañana, jueves 29 de enero, cuando la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria analice si corresponde anular la condena de 12 años de prisión que se le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de homicidio del comunicador Eduardo Rojas, ocurridos en 1988 en Ayacucho.

La audiencia virtual se desarrollará desde las 2:30 p.m. En ella, el colegiado revisará el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exministro contra la resolución de primera instancia emitida el 19 de noviembre de 2025, que rechazó sus pedidos de prescripción de la acción penal, nulidad del proceso y excarcelación inmediata.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial ratifica condena de 12 años de prisión para Daniel Urresti por crimen de Hugo Bustíos

En dicha resolución, el juzgado decidió inaplicar, mediante control difuso, la Ley 32107 -norma aprobada por el Congreso que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana- y declaró infundados los argumentos planteados por Urresti.

El exfuncionario fue condenado por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como jefe de Inteligencia en la base militar contrasubversiva de Castropampa, en la región Ayacucho, en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

Daniel Urresti por el crimen del periodista Hugo Bustíos. (Foto: Poder Judicial)

El pasado 16 de enero, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo remitió su dictamen a la sala superior, en el que opinó que el recurso presentado por la defensa el 25 de noviembre de 2025 debe ser declarado infundado.

Durante la audiencia, los magistrados escucharán los argumentos de la defensa de Urresti, del Ministerio Público y de la parte civil agraviada. Tras ello, la sala deberá emitir su decisión en los próximos días.

Actualmente, Daniel Urresti cumple su condena en el penal Virgen de las Mercedes, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, mientras se resuelve este nuevo capítulo judicial en el emblemático caso por la muerte del periodista Hugo Bustíos.