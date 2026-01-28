El Ministerio de Energía y Minas rechazó la prórroga del plazo de ejecución del proyecto, la renovación de la carta fianza y la solicitud de una reunión por parte de la hidroeléctrica América, del empresario chino Zhihua Yang, quien se reunió con el presidente José Jerí, el 26 de diciembre en su chifa.

Mediante el oficio número 164 -2026 - Minem / DGE, el director general de la Dirección general de Electricidad, Cristóbal Munguía Chipana, hizo el anuncio a Zhihua Yang.

“Al respecto se remite adjunto el informe número 7626- 2026 - Minem/DGE/ DCE, a través del cual se evalúa la solicitud y se concluye que no resulta viable para conocimiento y fines pertinentes”, se lee en el documento presentado por Canal N.

Punto Final reveló el domingo que Zhihua Yang hizo tales pedidos tres días antes del encuentro en el chifa.

¿De qué trata la concesión ?

Dicha empresa obtuvo en el 2023 una concesión para instalar una central en el río Pachachaca, en Abancay, comprometiéndose a invertir 24 millones de dólares e iniciar operaciones el 1 de mayo de 2026. No obstante, hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna obra en la zona, detalló el reportaje.

Como se recuerda ante el Congreso de la República, el presidente Jerí negó que durante su Gobierno existiera algún contrato o gestión vigente entre el empresario y el Estado, aseguró que cualquier vínculo se remontaba a años anteriores. Incluso sostuvo que el proyecto hidroeléctrico no había tenido ninguna gestión reciente y que él no tuvo participación alguna en su concesión.

No obstante se reveló que el 23 de diciembre de 2025, la empresa Hidroeléctrica América presentó una solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para modificar la fecha de inicio de operaciones, proponiendo postergarla hasta el 15 de junio de 2029.

El trámite fue ingresado apenas tres días antes del encuentro entre el presidente y el empresario en el privado del chifa, ubicado en la avenida San Luis en el distrito limeño de San Borja.

De haberse aprobado el pedido, la empresa habría evitado perder la concesión y una carta de garantía equivalente al 1% de la inversión, unos 244 mil dólares, informó Punto Final.