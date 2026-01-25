Comisión de Fiscalización evaluará citar a dos ministros por reuniones de José Jerí. (Foto: Presidencia)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para que declaren sobre las reuniones del presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

Se tratan de los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, que estuvo en la reunión del chifa entre Jerí y Yang el 26 de diciembre, y el de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo.

En el caso del ministro de Energía y Minas, se espera que informe sobre la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 otorgada a Hidroelectrica América S.A.C., empresa de propiedad de Zhihua Yang.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori justificó por qué no apoya vacancia a José Jerí: “Necesitamos un poquito de madurez”

por presunto patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

Como se recuerda, en la sesión anterior, JEl presidente admitió haber cometido un “error de forma” por la manera en que ingresó a los locales, pero negó corrupción o pedido de favores.

LEA TAMBIÉN: José Jerí anuncia reestructuración del sistema carcelario: “Estamos afinando los detalles”

Jerí, a su vez, reafirmó ante la comisión que las reuniones con Zhihua Yang fueron de carácter amical y que servían para coordinar celebraciones por el día de la amistad Perú-China.

La Comisión de Fiscalización sesionará mientras la Fiscalía de la Nación, de forma paralela, realiza una investigación preliminar a Jerí. (Foto: Presidencia)
La Comisión de Fiscalización sesionará mientras la Fiscalía de la Nación, de forma paralela, realiza una investigación preliminar a Jerí. (Foto: Presidencia)

