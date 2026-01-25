La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará y decidirá este lunes 26 de enero, desde las 11:00 a.m., si cita a dos ministros para que declaren sobre las reuniones del presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

Se tratan de los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, que estuvo en la reunión del chifa entre Jerí y Yang el 26 de diciembre, y el de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo.

En el caso del ministro de Energía y Minas, se espera que informe sobre la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 otorgada a Hidroelectrica América S.A.C., empresa de propiedad de Zhihua Yang.

La Comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Elvis Vergara de la bancada de Acción Popular, sesionará mientras la Fiscalía de la Nación, de forma paralela, realiza una investigación preliminar a Jerí por presunto patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

Como se recuerda, en la sesión anterior, José Jerí asistió a dicha comisión parlamentaria donde explicó sus vínculos con el empresario chino. El presidente admitió haber cometido un “error de forma” por la manera en que ingresó a los locales, pero negó corrupción o pedido de favores.

Jerí, a su vez, reafirmó ante la comisión que las reuniones con Zhihua Yang fueron de carácter amical y que servían para coordinar celebraciones por el día de la amistad Perú-China.