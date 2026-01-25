El gasto del sector público en remuneraciones mantuvo una trayectoria ascendente durante el 2025 y cerró el año en S/ 73,311 millones, según la Nota de Estudios N.° 06-2026 del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El monto representó un crecimiento anual de 7.8% frente al 2024 y equivalió a 6.1% del Producto Bruto Interno (PBI), consolidándose como uno de los principales componentes del gasto público.

Este incremento se produjo en un contexto en el que el déficit fiscal se redujo hasta 2.2% del PBI, lo que evidencia que el ajuste de las cuentas públicas no estuvo acompañado de una contención del gasto corriente, particularmente en el componente salarial.

Planillas del Estado siguen al alza: sueldos crecieron pese al ajuste fiscal (Imagen: Andina)

Sueldos al alza pese al ajuste fiscal

De acuerdo con el BCRP, el aumento del gasto en remuneraciones fue uno de los factores que explicó el crecimiento del gasto corriente del Gobierno General durante el 2025.

Aunque el gasto no financiero total se moderó como proporción del PBI, los sueldos del sector público continuaron expandiéndose en términos nominales, impulsados por decisiones de política salarial adoptadas a lo largo del año.

El banco central precisa que esta mayor presión sobre el gasto estuvo asociada, principalmente, a incrementos remunerativos otorgados a regímenes especiales, así como a ajustes en los regímenes generales del empleo público, los cuales se reflejaron de manera transversal en las distintas instancias del Estado.

Educación, salud y seguridad explican el mayor gasto

El BCRP identifica que el crecimiento del gasto en sueldos se concentró en funciones consideradas prioritarias dentro del aparato estatal.

En particular, se registraron mayores desembolsos en Educación, vinculados a aumentos en el magisterio; en Orden público y seguridad, por ajustes en las remuneraciones del personal policial; y en Salud, asociados al personal asistencial.

También se observaron incrementos en Defensa y seguridad nacional, así como en áreas de Justicia y gestión pública.

Estos aumentos se dieron tanto en el Gobierno Nacional como en los gobiernos regionales y locales, aunque el mayor peso del gasto en remuneraciones continúa concentrándose en el nivel central.

El principal componente del gasto corriente

Las cifras del BCRP muestran que las remuneraciones representaron más del 40% del gasto corriente total del Gobierno General en 2025, ratificando su condición de principal rubro dentro del gasto público corriente.

En términos comparativos, el desembolso pasó de S/ 68,023 millones en 2024 a S/ 73,311 millones en 2025, confirmando una tendencia creciente que se mantiene incluso en un escenario de consolidación fiscal.

El comportamiento del gasto salarial plantea desafíos hacia adelante, especialmente en un contexto en el que las autoridades económicas buscan preservar la sostenibilidad fiscal sin afectar la provisión de servicios públicos esenciales.