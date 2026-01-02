Presión, renuncia y despido: cómo se evalúa el vicio de la voluntad. (Foto referencial: Freepik)
Gerardo Rosales Diaz
Cuando un trabajador deja su empleo, no necesariamente está claro si se fue por decisión propia o si, en la práctica, fue empujado a hacerlo. Muchas veces existe una carta de renuncia, pero la discusión aparece después: ¿fue una decisión libre o una salida inducida por presión del empleador? De esa respuesta depende si el vínculo laboral terminó válidamente o si corresponde hablar de un despido fraudulento.

