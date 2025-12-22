El gigante español de las telecomunicaciones Telefónica, en medio de un giro estratégico destinado a afianzarse como actor clave de la tecnología europea, anunció este lunes un plan validado por los sindicatos para suprimir miles de empleos en España.

Telefónica SA asumirá un costo de casi US$ 3,000 millones para financiar la salida de unos 5,500 empleados como parte de un amplio plan de reducción de costos.

“Se ha acordado con las organizaciones sindicales más representativas (...) la ejecución de planes de salidas, estimadas alrededor de 5,500 empleados”, indicó la empresa en un comunicado, en el que cifró en 2,500 millones de euros (US$ 2,900 millones) el costo del plan en su conjunto.

La operadora española de telecomunicaciones firmó un acuerdo con los sindicatos para implementar los planes de salida, que generarán ahorros promedio anuales de alrededor de € 600 millones a partir de 2028, informó la compañía en un comunicado regulatorio el lunes. El impacto en la generación de caja será positivo a partir de 2026, ya que se espera que las salidas de personal comiencen en el primer trimestre del próximo año.

El presidente ejecutivo de la compañía, Marc Murtra, expuso el mes pasado planes para recortar gastos operativos, después de que la empresa redujera su previsión de flujo de caja libre para este año y recortara a la mitad su dividendo. Las acciones acumulan una caída de 14% en lo que va del año y cotizan en su nivel más bajo desde 2022.

El plan ya había sido comunicado al principal sindicato de trabajadores de la empresa.

En 2023, Telefónica recortó 3,421 puestos de trabajo en España, cerca del 16% de su plantilla. La empresa emplea a unas 25,000 personas en España y a cerca de 80,000 a nivel global, según un portavoz.

La posición del sindicato

De su lado, los sindicatos indicaron que la cifra de las personas que dejarán la empresa es de al menos 4,525, más de una cuarta parte de la plantilla en el país, mediante salidas voluntarias, acompañadas de un régimen de prejubilación anticipada.

La empresa deja la puerta abierta a que máximo otros mil empleados, además de esos 4,525, se adhieran al plan.

Las salidas fueron acordadas tras un mes de negociaciones.

A finales de la semana pasada, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Sumados‑Fetico dijeron haber aceptado el plan propuesto por la dirección, que excluye despidos forzosos y prorroga el convenio colectivo “hasta 2030”.

“Entre un 10% y un 15% de las salidas que se van a producir (...) serán compensadas con nuevas incorporaciones”, precisó UGT en ese momento.

Profundo desacuerdo

El anuncio a finales de noviembre de los recortes de Telefónica, privatizada en 1997, pero que el Estado español tiene una participación del 10%, provocó la irritación del Gobierno de izquierda, que expresó su “profundo desacuerdo” con una decisión que consideró “inadmisible”.

Telefónica, en plena reestructuración y enfrentada a una elevada deuda (27,000 millones de euros o US$ 31,600 millones), anunció a principios de noviembre una pérdida neta que alcanzó los 1,080 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

El buque insignia español de las telecomunicaciones ha vendido en los últimos años sus filiales en varios países de América Latina, ante una competencia feroz y a las pérdidas de cuota de mercado.

El operador, que aspira a convertirse en un actor mayor de la tecnología europea en los próximos años, prevé ahorros que podrían alcanzar los 2,800 millones de euros en 2028 y los 3,000 millones en 2030.

Elaborado con información de AFP y Bloomberg