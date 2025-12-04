Las acciones de Entel retrocedieron un 8.5% en Chile, encaminándose a su mayor descenso diario desde mayo de 2022. En España, los papeles de Telefónica cayeron anteriormente antes de repuntar más tarde en la jornada. Los títulos de América Móvil comenzarán a cotizar cuando abra el mercado mexicano.

Entel Chile está evaluando opciones para seguir en el proceso de licitación por la unidad de la gigante española de telecomunicaciones tras la finalización del memorando de entendimiento con América Móvil, según una presentación realizada el miércoles por la noche.

América Móvil presentó posteriormente su propio documento confirmando el fin del acuerdo y señalando que también buscará seguir adelante por su cuenta.

La oferta de América Móvil y Entel era considerada la propuesta líder y ambas compañías subieron en bolsa después de que se conociera la noticia del plan. La compra conjunta se veía como un movimiento que aportaría una consolidación largamente necesaria en un mercado donde la presencia de demasiados actores ha provocado fuertes pérdidas financieras e incluso quiebras.

“América Móvil puede financiar fácilmente la compra de la unidad chilena de Telefónica por sí sola, aunque es más probable que apunte solo al negocio móvil, dado su posicionamiento de liderazgo en banda ancha fija”, escribió Sharon Chen, de Bloomberg Intelligence, en un informe.

“Un acuerdo podría aumentar la deuda de América Móvil en hasta 0,1x y tiene sentido estratégico para que la firma mexicana consolide el mercado de cuatro competidores”, agregó.

Aun así, hay inquietud respecto a que algunas ofertas puedan ser bloqueadas por cuestiones de competencia. Movistar, el servicio móvil de Telefónica, tenía un 22.6% de cuota de mercado a septiembre, según los últimos datos del regulador, mientras que Entel tenía un 33.3%. América Móvil opera en Chile a través de ClaroVTR, que posee un 20.8% del mercado.

Entel señaló que, dado que el proceso de due diligence de los activos no ha concluido, no puede determinar el monto u otras condiciones de una posible oferta vinculante.