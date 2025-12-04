Una tienda de servicio de telefonía móvil Movistar en Santiago de Chile.
Una tienda de servicio de telefonía móvil Movistar en Santiago de Chile.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Entel SA vio caer con fuerza sus acciones al inicio de la sesión del jueves después de que la empresa de telecomunicaciones y la mexicana América Móvil SAB abandonaran su oferta conjunta por la unidad chilena de Telefónica SA y optaran por avanzar de forma independiente.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.