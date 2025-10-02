Una tienda de servicios de telefonía móvil Movistar en Santiago, Chile, el lunes 19 de mayo de 2025.
Una tienda de servicios de telefonía móvil Movistar en Santiago, Chile, el lunes 19 de mayo de 2025.
Agencia Bloomberg
La mexicana America Movil SAB de CV y la chilena Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA presentaron una oferta conjunta por las operaciones de Telefónica SA en Chile, según personas familiarizadas con el asunto.

