El gigante de las telecomunicaciones Telefónica anunció el lunes un plan de regulación de empleo que podría afectar a más de 5,000 personas en España, informó el sindicato UGT.

La “afectación global” de estos expedientes sería de 5,040 trabajadores, de los que 3,649 pertenecen a Telefónica de España (lo que supone un 41.04% del total de su plantilla), 1,124 a Telefónica Móviles (31.34%) y 267 a Telefónica Soluciones (23.89%), de acuerdo con un comunicado del sindicato enviado a la AFP.

Un miembro de UGT precisó igualmente a la AFP que el grupo debería anunciar el martes al menos otros 279 despidos en otra de sus filiales españolas, Movistar+, lo que representa el 32.45% de su plantilla.

En plena reestructuración, el operador español, que emplea a unas 100,000 personas en todo el mundo, está inmerso desde principios de año en un importante cambio estratégico destinado a centrarse en sus cuatro principales mercados (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y en aumentar su rentabilidad.

Contactado por la AFP, el grupo declinó hacer comentarios.

El operador, que anunció a principios de noviembre pérdidas netas de 1,080 millones de euros (unos US$ 1,240 millones) en los primeros nueve meses del año, reveló que prevé realizar ahorros que podrían alcanzar los 3,000 millones de euros para 2030.

Como muestra de sus dificultades actuales, el grupo anunció igualmente que reducirá a la mitad su dividendo para los accionistas en 2026, aunque mantiene sus objetivos anuales para el final del año en curso.

Este cambio de enfoque iniciado desde principios de año por el operador español se produce en un momento crucial para el gigante de las telecomunicaciones, en el centro de varios movimientos desde la entrada sorpresa de la compañía saudí STC, que adquirió el 9.9% del capital de la empresa en septiembre de 2023.

Esto llevó al Estado español a tomar una participación del 10% en la empresa a través del fondo público SEPI.