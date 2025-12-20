Desde junio de 1987, Telefónica participaba en el mercado bursátil de New York. Foto: difusión
Desde junio de 1987, Telefónica participaba en el mercado bursátil de New York. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

comenzó el procedimiento para dejar de cotizar en Wall Street, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Desde junio de 1987, Telefónica participaba en el mercado bursátil de New York, sin embargo, ahora se excluirán voluntariamente de la cotización en su American Depositary Receipts (ADR).

Según la firma de telecomunicaciones, no se ha previsto la cotización, negociación y/o registro de los ADSs en otro mercado de valores o sistema de cotización (quotation medium) de Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN: Línea 2 del Metro: por fin tendría fecha para “prender motores”, ¿de qué depende?

Trascendió que los titulares podrán canjear sus ADSs por acciones ordinarias negociadas en las bolsas de valores españolas.

“Telefónica tiene la intención de convertir su actual Programa de ADR en un Programa de ADRs Nivel I, lo que permitirá a los titulares actuales de ADSs seguir manteniéndolos y facilitará su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense”, mencionaron.

Según Elena Fernández-Trapiella, analista de Bankinter, la decisión de abandonar Wall Street

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos y China en 2026: proyecciones para los socios del Perú

“Las exigencias de reporte y cumplimiento normativo de la bolsa de NY son elevadas y Telefónica considera que el retorno no compensa los costes”, reflexionó.

Recordó que el volumen diario promedio de los ADRs de Telefónica en Wall Street es de 583,790 acciones —unos US$ 3.1 millones— frente a 6.8 millones de acciones en la Bolsa de Madrid (más de US$ 36 millones).

TE PUEDE INTERESAR

Acciones de Entel se desploman tras retirar oferta conjunta por Telefónica Chile
Telefónica alista “plan de regulación de empleo” que afectará a más de 5,000 trabajadores
Telefónica reduce su deuda en 1,800 millones de euros con su reordenación en Latinoamérica
Osiptel: ¿Cómo evitar suplantaciones y fraudes con tu línea telefónica?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.