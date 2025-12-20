La empresa española Telefónica comenzó el procedimiento para dejar de cotizar en Wall Street, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Desde junio de 1987, Telefónica participaba en el mercado bursátil de New York, sin embargo, ahora se excluirán voluntariamente de la cotización en su American Depositary Receipts (ADR).

Según la firma de telecomunicaciones, no se ha previsto la cotización, negociación y/o registro de los ADSs en otro mercado de valores o sistema de cotización (quotation medium) de Estados Unidos.

Trascendió que los titulares podrán canjear sus ADSs por acciones ordinarias negociadas en las bolsas de valores españolas.

“Telefónica tiene la intención de convertir su actual Programa de ADR en un Programa de ADRs Nivel I, lo que permitirá a los titulares actuales de ADSs seguir manteniéndolos y facilitará su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense”, mencionaron.

Según Elena Fernández-Trapiella, analista de Bankinter, la decisión de abandonar Wall Street responde a la necesidad de Telefónica de ahorrar costos y simplificar el negocio, como parte de su nuevo plan estratégico.

“Las exigencias de reporte y cumplimiento normativo de la bolsa de NY son elevadas y Telefónica considera que el retorno no compensa los costes”, reflexionó.

Recordó que el volumen diario promedio de los ADRs de Telefónica en Wall Street es de 583,790 acciones —unos US$ 3.1 millones— frente a 6.8 millones de acciones en la Bolsa de Madrid (más de US$ 36 millones).