El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que por ahora no puede solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones del presidente José Jerí, en el marco de la investigación que afronta por sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang.

En declaraciones al programa de Milagros Leiva, Gálvez sostuvo que en este momento no resulta “pertinente” adoptar esa medida, ni tampoco requerir el levantamiento del secreto bancario o realizar allanamientos vinculados al jefe de Estado.

“Consideramos que en este momento no es pertinente. No [puedo pedir el levantamiento del secreto bancario], tampoco podemos hacer allanamientos ni todas esas diligencias que sobreexpongan a la Presidencia”, señaló el fiscal interino. Agregó que el Ministerio Público viene trabajando “de una manera muy reservada” y recabando información en el marco de la investigación.

Gálvez precisó además que la posibilidad de solicitar medidas más invasivas quedará supeditada a que Jerí deje el cargo. “No, de momento no [voy a pedir levantar el secreto de las comunicaciones]. [Sí] cuando deje de ser presidente”, remarcó.

La investigación fiscal está relacionada con las reuniones que el mandatario sostuvo con Zhihua Yang, empresario de origen chino que ha sido mencionado en otras indagaciones por presuntos vínculos empresariales en el país. La Fiscalía de la Nación tiene previsto tomar este viernes la declaración de José Jerí en el marco de dichas diligencias.

El caso se produce en un contexto político complejo para el Ejecutivo. En el Congreso, las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú tienen en sus manos la posibilidad de inclinar la balanza frente a eventuales iniciativas de censura o incluso de vacancia presidencial, en medio de un clima de creciente tensión.

Mientras tanto, el Ministerio Público asegura que continuará avanzando con las actuaciones permitidas por el marco constitucional vigente, a la espera de que se definan los escenarios políticos y jurídicos que podrían marcar el futuro del jefe de Estado.