El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, había anunciado semanas atrás que iba a desactivar equipos especiales en el MP. Fotos: Julio Reaño @/photo.gec
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, había anunciado semanas atrás que iba a desactivar equipos especiales en el MP. Fotos: Julio Reaño @/photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, y desde el Congreso, se presentó una denuncia constitucional por una presunta infracción a la carta magna.

“La desactivación de los cuatro equipos especiales es sinónimo de impunidad, entre ellos el que investigaba las violaciones a derechos humanos ocurridas en el Gobierno de (Dina) Boluarte”, comentó en X la legisladora Ruth Luque.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible apelación de Mario Vizcarra, ¿qué pasó?

A su criterio,, sino, “una infracción constitucional que favorece a investigados por corrupción y otros delitos”.

Una vez presentada la denuncia constitucional, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 10 días para admitir o rechazarla. De proceder, se emite un informe para que la Comisión Permanente le dé su visto bueno. En caso continúen las pesquisas, el Pleno vota la acusación constitucional —que, de aprobarse, se remite a la Corte Suprema para juicio penal común, donde perdería fuero como alto funcionario—.

Vale acotar que Tomás Aladino Gálvez puso fin a cuatro equipos específicos —medida que había anunciado semanas atrás—, los cuales son:

“Es un mal mensaje lo que se está haciendo (...) No prima la ley, no prima la Constitución”, resumió para Convoca, el fiscal José Domingo Pérez.

José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, lamentó la desactivación de los cuadros especiales en el Ministerio Público. Foto: GEC / César Bueno
José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial Lava Jato, lamentó la desactivación de los cuadros especiales en el Ministerio Público. Foto: GEC / César Bueno

Cabe añadir que para el Ministerio Público, la ley le permite crear equipos especiales y también dejarlos sin vigencia una vez que las circunstancias lo ameriten. Según el MP, ninguna de las investigaciones será archivaday que los casos continuarán su trámite en fiscalías especializadas permanentes.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía desactivó equipos especiales Lava Jato y Cuellos Blancos
Fiscalía recupera inmuebles que pertenecían a condenados por terrorismo y narcotráfico
Fiscalía designa a Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de Lavado de Activos
Fiscalía acusa a PPK por caso IIRSA Norte y pide más de ocho años de prisión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.