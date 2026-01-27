La diligencia se realizará en las instalaciones de Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
El fiscal de la Nación interino, , tomará este viernes 30 de enero la declaración del presidente de la República, , como parte de la investigación preliminar que se le sigue por las reuniones y visitas sostenidas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

La diligencia se realizará en las instalaciones de Palacio de Gobierno, según El Comercio.

La investigación fiscal comprende los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

En atención a la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el denominado caso Dina Boluarte, será , dado que el fallo establece que el mandatario puede ser interrogado hasta en dos oportunidades y en el lugar que disponga.

Como parte de las diligencias, la también ha cursado oficios a diversas entidades públicas solicitando información sobre cualquier visita, trámite o vínculo de los referidos empresarios con sus compañías y el Estado.

Asimismo, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong han sido citados para declarar en calidad de testigos en la sede del Ministerio Público durante el transcurso de la semana.

