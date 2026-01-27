El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, tomará este viernes 30 de enero la declaración del presidente de la República, José Jerí, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por las reuniones y visitas sostenidas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

La diligencia se realizará en las instalaciones de Palacio de Gobierno, según El Comercio.

LEA TAMBIÉN: Empresa de Zhihua Yang pidió prórroga al Estado días antes de la reunión con José Jerí en chifa

La investigación fiscal comprende los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

En atención a la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el denominado caso Dina Boluarte, será el propio Gálvez quien acuda a la sede del Ejecutivo, dado que el fallo establece que el mandatario puede ser interrogado hasta en dos oportunidades y en el lugar que disponga.

LEA TAMBIÉN: Comisión aprueba citar a ministro del Interior por reunión de José Jerí con empresario chino

Como parte de las diligencias, la Fiscalía de la Nación también ha cursado oficios a diversas entidades públicas solicitando información sobre cualquier visita, trámite o vínculo de los referidos empresarios con sus compañías y el Estado.

Asimismo, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong han sido citados para declarar en calidad de testigos en la sede del Ministerio Público durante el transcurso de la semana.