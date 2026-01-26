El empresario chino Zhihua Yang, quien se reunió con el presidente José Jerí, el 26 de diciembre en su chifa , hizo un pedido a favor de su empresa Hidroeléctrica América, tres días antes del encuentro, reveló el domingo Punto Final.

Dicha empresa obtuvo en el 2023 una concesión para instalar una central en el río Pachachaca, en Abancay, comprometiéndose a invertir 24 millones de dólares e iniciar operaciones el 1 de mayo de 2026. No obstante, hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna obra en la zona, detalló el reportaje.

Como se recuerda ante el Congreso de la República, el presidente Jerí negó que durante su Gobierno existiera algún contrato o gestión vigente entre el empresario y el Estado, aseguró que cualquier vínculo se remontaba a años anteriores. Incluso sostuvo que el proyecto hidroeléctrico no había tenido ninguna gestión reciente y que él no tuvo participación alguna en su concesión.

Documentos oficiales contradicen la reciente versión de Jerí. El 23 de diciembre de 2025, la empresa Hidroeléctrica América presentó una solicitud ante el Ministerio de Energía y Minas para modificar la fecha de inicio de operaciones, proponiendo postergarla hasta el 15 de junio de 2029.

El trámite fue ingresado apenas tres días antes del encuentro secreto entre el presidente y el empresario en el privado del chifa, ubicado en la avenida San Luis en el distrito limeño de San Borja.

De aprobarse este pedido, la empresa evitaría perder la concesión y una carta de garantía equivalente al 1% de la inversión, unos 244 mil dólares.

La decisión está hoy en manos del Poder Ejecutivo, encabezado por el propio José Jerí, anotó el reportaje.