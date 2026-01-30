El presidente de la República, José Jerí, declara hoy ante el Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La diligencia es conducida por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien se trasladó hasta Palacio de Gobierno para tomar la declaración indagatoria.

El mandatario ejerce esta facultad amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional -emitida a raíz del caso de la exmandataria Dina Boluarte- que le permite elegir el lugar del interrogatorio y limitar su participación a un máximo de dos sesiones.

El principal eje de la investigación es el denominado caso “Chifagate”, relacionado con una reunión reservada sostenida el 26 de diciembre de 2025 con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja. La Fiscalía busca determinar por qué el encuentro no fue registrado oficialmente.

En su defensa, Jerí sostuvo que la cita estuvo vinculada a la conmemoración del “Día de la Amistad Perú-China” y argumentó que la ausencia de registro forma parte de su “dinámica de trabajo”. Sin embargo, el Ministerio Público indaga si existió alguna actuación irregular derivada de ese encuentro.

La investigación también alcanza al empresario Ji Wu Xiaodong, quien cumple arresto domiciliario mientras es investigado por tráfico ilegal de madera. Según reportes periodísticos, Xiaodong ingresó a Palacio de Gobierno hasta en tres oportunidades entre diciembre y enero, acompañado por Zhihua Yang.

Otro punto bajo análisis es el ingreso del mandatario, el 6 de enero de 2026, al local de la empresa Market Capón SAC, clausurado horas antes por la Municipalidad de Lima. Aunque el presidente afirmó que acudió a “comprar caramelos”, la Fiscalía busca esclarecer si hubo alguna injerencia indebida en favor del establecimiento.