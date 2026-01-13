Presidenta del TC habría infringido el principio de neutralidad, según informe de JEE. Foto: Andina.
Presidenta del TC habría infringido el principio de neutralidad, según informe de JEE. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

Según el documento,

En dicha entrevista, Luz Pacheco afirmó que los impedimentos por delitos de corrupción “siguen vigentes pese a las rehabilitaciones” y que Vizcarra “en principio” no debería postular debido a la condena que pesa en su contra.

LEA TAMBIÉN: MEF iniciará el 2026 llevando al TC leyes que ponen en riesgo sostenibilidad fiscal

El documento precisó que, por tratarse de una alta autoridad del Estado, sus declaraciones podrían haber afectado el proceso electoral, llegando incluso a perjudicar la candidatura presidencial de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, del Partido Político Perú Primero.

El informe concluyó que se habría vulnerado la normativa electoral vigente, según lo señalado en el numeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento.

LEA TAMBIÉN: TC declaró fundada medida cautelar de la JNJ contra el PJ que buscaba el retorno de Delia Espinoza

En dicho numeral se estableció que es infracción de neutralidad “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”.

Por ello,

Como se recuerda, el partido político Perú Primero denunció a la presidenta del TC, Luz Pacheco, por una presunta injerencia electoral al opinar sobre la candidatura de Mario Vizcarra, quien fue condenado por peculado en el año 2005.

El informe concluyó que se habría vulnerado la normativa electoral vigente, según lo señalado en el numeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento.. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
El informe concluyó que se habría vulnerado la normativa electoral vigente, según lo señalado en el numeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento.. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

Cancillería informó que 34 peruanos varados por bloqueos en Bolivia regresaron al país
JNE evaluará este jueves 15 continuidad de las candidaturas de López Aliaga y Vizcarra
MTC establece nuevo esquema de descuento de puntos por curso de seguridad vial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.