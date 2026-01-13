La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral en su calidad de titular de la entidad, según un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1.

Según el documento, la presunta infracción se habría originado por unas declaraciones que realizó en una entrevista en Canal N, difundida cuando el proceso de Elecciones Generales 2026 se encontraba en marcha.

En dicha entrevista, Luz Pacheco afirmó que los impedimentos por delitos de corrupción “siguen vigentes pese a las rehabilitaciones” y que Vizcarra “en principio” no debería postular debido a la condena que pesa en su contra.

El documento precisó que, por tratarse de una alta autoridad del Estado, sus declaraciones podrían haber afectado el proceso electoral, llegando incluso a perjudicar la candidatura presidencial de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, del Partido Político Perú Primero.

El informe concluyó que se habría vulnerado la normativa electoral vigente, según lo señalado en el numeral 32.1.2 del artículo 32 del Reglamento.

En dicho numeral se estableció que es infracción de neutralidad “practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato”.

Por ello, el área de fiscalización recomendó remitir el informe al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 para que actúe conforme a sus atribuciones y a la normativa electoral vigente.

Como se recuerda, el partido político Perú Primero denunció a la presidenta del TC, Luz Pacheco, por una presunta injerencia electoral al opinar sobre la candidatura de Mario Vizcarra, quien fue condenado por peculado en el año 2005.