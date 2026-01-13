Cancillería informó que 34 peruanos varados por bloqueos en Bolivia regresaron al país. Foto: Andina
Cancillería informó que 34 peruanos varados por bloqueos en Bolivia regresaron al país. Foto: Andina
Redacción Gestión
debido al bloqueo de carreteras que se reporta en la nación vecina.

A través de un comunicado, , se activó diferentes planes de contingencia alternos para garantizar el transporte de los connacionales hacia Perú.

El grupo partió desde la mencionada ciudad boliviana, acompañado de un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, llegando a Desaguadero a las 14:30 horas. En territorio peruano, fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno.

Luego de ello, en coordinación con

La Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz mantienen contacto permanente con los peruanos que aún permanecen en la ciudad boliviana. Además, evalúan constantemente diferentes opciones técnicas y logísticas para el pronto retorno al país.

Como se recuerda, se han registrado diversas protestas y bloqueos en Bolivia en rechazo un decreto promulgado por el gobierno de Rodrigo Paz, el cual eliminó el subsidio a los combustibles.

Sin embargo, , informó la Central Obrera Boliviana (COB).

