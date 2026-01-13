El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que un grupo de 34 ciudadanos peruanos retornó al país tras quedar varados en la ciudad de La Paz, Bolivia, debido al bloqueo de carreteras que se reporta en la nación vecina.

A través de un comunicado, la Cancillería precisó que, luego de que un vuelo humanitario inicialmente previsto presentara inconvenientes de fuerza mayor para aterrizar en La Paz, se activó diferentes planes de contingencia alternos para garantizar el transporte de los connacionales hacia Perú.

El grupo partió desde la mencionada ciudad boliviana, acompañado de un funcionario diplomático de la Embajada del Perú en Bolivia, llegando a Desaguadero a las 14:30 horas. En territorio peruano, fueron recibidos por representantes de la Dirección Desconcentrada de Puno.

Luego de ello, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se dispuso que un vehículo del Ejército del Perú traslade a los ciudadanos hacia la ciudad de Juliaca, en el departamento de Puno.

La Embajada del Perú y el Consulado General en La Paz mantienen contacto permanente con los peruanos que aún permanecen en la ciudad boliviana. Además, evalúan constantemente diferentes opciones técnicas y logísticas para el pronto retorno al país.

Como se recuerda, se han registrado diversas protestas y bloqueos en Bolivia en rechazo un decreto promulgado por el gobierno de Rodrigo Paz, el cual eliminó el subsidio a los combustibles.

Sin embargo, el Gobierno boliviano acordó con los principales sindicatos del país anular este reciente paquete de medidas económicas que motivó las protestas y bloqueos de carreteras, informó la Central Obrera Boliviana (COB).