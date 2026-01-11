Un grupo de peruanos será repatriado en vuelos humanitarios desde Bolivia, tras quedar varados en distintas regiones de ese país debido a los persistentes bloqueos de carreteras ocasionados por la crisis social, informó hoy Carmen Silva, cónsul adjunta de la embajada del Perú en Bolivia.

“Al momento tenemos registrado cerca de 78 compatriotas que estarían varados en todo el territorio boliviano. Estamos dando en primera instancia alojamiento y alimentos básicos para cada uno de ellos”, señaló la funcionaria diplomática.

Añadió que, gracias a las coordinaciones realizadas con la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, se ha dispuesto el envío de aviones humanitarios para concretar el retorno de los connacionales al Perú.

En entrevista con RPP, Silva precisó que la representación diplomática peruana viene priorizando la atención inmediata de los ciudadanos afectados, mientras se ultiman los detalles logísticos para su traslado seguro a territorio nacional.

Información difundida previamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el pasado sábado 10 de enero, detalla que desde las primeras horas de ese día la misión diplomática del Perú y sus oficinas consulares en Bolivia vienen desplegando esfuerzos para brindar apoyo y asistencia a los peruanos afectados por el bloqueo de las vías que conducen a la ciudad de La Paz.

La Cancillería informó que, ante la imposibilidad de un desplazamiento seguro, el Consulado General del Perú en La Paz y la Agregaduría Policial lograron contactar de inmediato a los connacionales varados.

Hasta ese momento, 33 peruanos habían sido trasladados de manera segura a La Paz, de los cuales 22 reciben alojamiento y alimentación como parte de la asistencia consular, aunque permanecen impedidos de continuar su viaje hacia el Perú.

Integrantes de la Policía de Bolivia custodian una calle durante un enfrentamiento con sindicalistas bolivianos, en La Paz, Bolivia, el 5 de enero de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)

Asimismo, se indicó que otros 29 peruanos permanecen varados en diferentes regiones del país altiplánico, recibiendo alimentación, hospedaje y medicinas en los lugares donde se encuentran, debido al férreo bloqueo de carreteras.

Como parte de las acciones de respuesta, funcionarios de la Embajada del Perú en Bolivia, del Consulado General en La Paz y los agregados militares y policiales peruanos instalaron un centro de control para monitorear permanentemente la situación y evaluar nuevas medidas de atención.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó finalmente su compromiso con la protección y asistencia de los peruanos en el exterior y recordó que se encuentra habilitado el número de emergencia +591 70164657 para casos de urgencia.