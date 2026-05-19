Un sismo de magnitud 6.1 sacudió esta tarde Ica . El movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y ocurrió a las 12:57 horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor fue a 41 km al sur de Ica.

De acuerdo con los reportes iniciales difundidos en redes sociales, el movimiento telúrico fue sentido con regular intensidad.

Hasta el momento, las autoridades locales y regionales, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños materiales ni víctimas. No obstante, se recomienda a la población mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante sismos, como ubicar rutas de evacuación y tener lista la mochila de emergencia.

Descartan tsunami

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la ocurrencia de tsunami.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0290

Fecha y Hora Local: 19/05/2026,12:57:51

Magnitud: 6.1

Profundidad: 81 km

Latitud: -14.42

Longitud: -75.83

Intensidad: VI Ica

Referencia: 41 km al S de Ica, Ica - Icahttps://t.co/rEFyVYLCu4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 19, 2026

Recomendaciones para afrontar un fuerte sismo

Se desconoce con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran intensidad, por lo que es necesario estar bien preparador para afrontarlo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) brinda las siguientes recomendaciones:

Antes de un sismo

Identifique la posición de los objetos y/o muebles que, de presentarse una situación de emergencia, puedan convertirse en un peligro. Reubíquelos para prevenir que puedan caer sobre algún integrante del hogar.

Defina un punto de reunión para reencontrarse con su familia después del sismo.

Debe preparar un kit de emergencia que incluya alimentos no perecibles como agua, medicamentos y una linterna con pilas en buen estado.

Repare grietas o daños que se encuentren dentro de su hogar, ello permitirá mitigar las consecuencias económicas de un sismo.

Proteja la salud de tu familia. Contar con un seguro de salud ayudará a mitigar los gastos que se generarían por accidentes o emergencias durante el sismo.

Durante un sismo

Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.

De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.

No use ascensores.

Después de un sismo