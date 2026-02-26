Un sismo de magnitud 5 sacudió esta tarde Lima. El movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y ocurrió a las 18:21 horas.
De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor fue a 36 km al oeste de Chilca Cañete, Lima.
De acuerdo con los reportes iniciales difundidos en redes sociales, el movimiento telúrico fue sentido con regular intensidad.
Sismo se registró debajo de Lima
Hernando Tavera presidente del Instituto Geofísico del Perú explicó que el movimiento sísmico fue prácticamente debajo de Lima.
Indicó en Canal N que podrían ocurrir algunas réplicas pero estas serían de menor magnitud que incluso podrían no ser percibidas por la población.
Al ser consultado si es que el sismo podría generar una activación de quebradas, Tavera consideró que este movimiento no lo provocaría, sin embargo sostuvo que se debe estar alerta.
Añadió que por el tipo de suelo, en distritos como La Molina o Villa María del Triunfo, el movimiento telúrico se siente con mayor fuerza, explicó.
Recomendaciones para afrontar un fuerte sismo
Se desconoce con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran intensidad, por lo que es necesario estar bien preparador para afrontarlo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) brinda las siguientes recomendaciones:
Antes de un sismo
- Identifique la posición de los objetos y/o muebles que, de presentarse una situación de emergencia, puedan convertirse en un peligro. Reubíquelos para prevenir que puedan caer sobre algún integrante del hogar.
- Defina un punto de reunión para reencontrarse con su familia después del sismo.
- Debe preparar un kit de emergencia que incluya alimentos no perecibles como agua, medicamentos y una linterna con pilas en buen estado.
- Repare grietas o daños que se encuentren dentro de su hogar, ello permitirá mitigar las consecuencias económicas de un sismo.
- Proteja la salud de tu familia. Contar con un seguro de salud ayudará a mitigar los gastos que se generarían por accidentes o emergencias durante el sismo.
Durante un sismo
- Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.
- De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.
- No use ascensores.
Después de un sismo
- Realice una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia.
- Use mensajes de texto para conocer en qué situación se encuentran sus familiares. Evite realizar llamadas porque puede colapsar la red, impidiendo la atención oportuna de emergencias.
- Si no tiene la seguridad de que su vivienda se encuentre en buen estado, no ingrese, ya que puede significar un riesgo.