Un sismo de magnitud 5 sacudió esta tarde Lima . El movimiento telúrico fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y ocurrió a las 18:21 horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro del temblor fue a 36 km al oeste de Chilca Cañete, Lima.

De acuerdo con los reportes iniciales difundidos en redes sociales, el movimiento telúrico fue sentido con regular intensidad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0105

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 18:21:08

Magnitud: 5.0

Profundidad: 53km

Latitud: -12.44

Longitud: -77.06

Intensidad: IV-V Chilca

Referencia: 36 km al O de Chilca, Cañete - Lima — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) February 26, 2026

Sismo

Sismo se registró debajo de Lima

Hernando Tavera presidente del Instituto Geofísico del Perú explicó que el movimiento sísmico fue prácticamente debajo de Lima.

Indicó en Canal N que podrían ocurrir algunas réplicas pero estas serían de menor magnitud que incluso podrían no ser percibidas por la población.

Al ser consultado si es que el sismo podría generar una activación de quebradas, Tavera consideró que este movimiento no lo provocaría, sin embargo sostuvo que se debe estar alerta.

Añadió que por el tipo de suelo, en distritos como La Molina o Villa María del Triunfo, el movimiento telúrico se siente con mayor fuerza, explicó.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 5.0 ocurrido a 36 km al O de Chilca, Cañete – Lima. pic.twitter.com/tyhaDr7PyB — COEN - INDECI (@COENPeru) February 26, 2026

Recomendaciones para afrontar un fuerte sismo

Se desconoce con exactitud cuándo ocurrirá un sismo de gran intensidad, por lo que es necesario estar bien preparador para afrontarlo. La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) brinda las siguientes recomendaciones:

Antes de un sismo

Identifique la posición de los objetos y/o muebles que, de presentarse una situación de emergencia, puedan convertirse en un peligro. Reubíquelos para prevenir que puedan caer sobre algún integrante del hogar.

Defina un punto de reunión para reencontrarse con su familia después del sismo.

Debe preparar un kit de emergencia que incluya alimentos no perecibles como agua, medicamentos y una linterna con pilas en buen estado.

Repare grietas o daños que se encuentren dentro de su hogar, ello permitirá mitigar las consecuencias económicas de un sismo.

Proteja la salud de tu familia. Contar con un seguro de salud ayudará a mitigar los gastos que se generarían por accidentes o emergencias durante el sismo.

Durante un sismo

Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.

De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.

No use ascensores.

Después de un sismo