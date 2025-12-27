La noche del viernes 26 de diciembre, un sismo de magnitud 4.8 remeció la costa central del país, generando preocupación entre los habitantes de Lima y, en particular, de la provincia de Barranca. De acuerdo con el reporte sísmico del IGP, el movimiento se registró alrededor de las 19:35 horas y tuvo como epicentro el mar, a varios kilómetros al suroeste de Supe Puerto, una zona reconocida por su actividad sísmica recurrente. La profundidad intermedia del evento ayudó a que la sacudida se percibiera de forma moderada, sin llegar a niveles destructivos.​

Los reportes preliminares indicaron que el temblor fue sentido con una intensidad aproximada de grado III en la escala de Mercalli modificada en Supe Puerto, lo que implica que muchas personas lo percibieron dentro de sus viviendas, aunque sin daños estructurales. En distritos cercanos y en algunas zonas de Lima norte, varios vecinos manifestaron haber sentido un movimiento corto pero claramente perceptible, acompañado en algunos casos por el sonido de ventanas y objetos vibrando. No se registraron, en las primeras horas, interrupciones significativas en los servicios básicos ni afectaciones importantes en la infraestructura crítica, como carreteras o puentes.​

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0825

Fecha y Hora Local: 26/12/2025 19:35:15

Magnitud: 4.8

Profundidad: 29km

Latitud: -11.11

Longitud: -78.09

Intensidad: III Supe Puerto

Referencia: 52 km al SO de Supe Puerto, Barranca - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 27, 2025

Este evento se suma a la lista de sismos moderados que ocurren con frecuencia en el Perú, país ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde interactúan grandes placas tectónicas. Las autoridades recordaron que un sismo de magnitud cercana a 5 forma parte del comportamiento esperado de la zona y no debe considerarse un hecho excepcional, sino una señal de la necesidad de estar siempre preparados. En ese contexto, tanto el IGP como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) insistieron en la importancia de contar con una mochila de emergencia, rutas de evacuación definidas y participación activa en simulacros.​

Más allá de la ausencia de daños graves, el sismo de magnitud 4.8 sirvió como recordatorio para que las familias revisen su plan de emergencia y verifiquen el estado de sus viviendas. Especialistas en gestión del riesgo señalan que la prevención debe ser constante y no solo una reacción inmediata después del movimiento telúrico. La combinación de información oficial, educación comunitaria y disciplina en el cumplimiento de las recomendaciones puede marcar la diferencia ante un futuro evento de mayor magnitud.​

Datos principales del último sismo en Perú

Magnitud: 4.8.​

Fecha: viernes 26 de diciembre de 2025 (hora local).​

Hora aproximada: 19:35 horas.​

Epicentro: mar, al suroeste de Supe Puerto, provincia de Barranca, región Lima.​

Profundidad: aproximadamente 29 km.​

Intensidad: alrededor de III en la escala de Mercalli en Supe Puerto.​

Tipo de evento: sismo moderado, sin daños mayores reportados inicialmente.​

Entidad que reporta: Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de su Centro Sismológico Nacional.​

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.8 ocurrido a 52 km al SO de Supe Puerto, Barranca – Lima. pic.twitter.com/oBmqayE7GA — COEN - INDECI (@COENPeru) December 27, 2025

Recomendaciones en caso de sismo

Mantener la calma y evitar el pánico; no correr ni empujar a otras personas.​

Si estás dentro de una vivienda, resguardarte bajo una mesa resistente o junto a una columna, protegiendo cabeza y nuca con los brazos.​

Alejarse de ventanas, estanterías u objetos que puedan caer; no usar ascensores durante el movimiento.​

Si estás en la calle, ubicarse en zonas abiertas, lejos de postes, cables eléctricos, muros y fachadas.​

Si vas en vehículo, estacionar en un lugar seguro, sin bloquear rutas de emergencia, y permanecer dentro hasta que pase el movimiento.​

Después del sismo, revisar la vivienda por grietas o daños visibles y cerrar llaves de gas, agua y cortar la energía eléctrica si se sospechan fugas.​

Mantener siempre lista una mochila de emergencia con agua, linterna, radio, botiquín, alimentos no perecibles y documentos importantes.​

Seguir la información y las indicaciones de fuentes oficiales como IGP, INDECI y autoridades locales.​

Preguntas frecuentes sobre el sismo en Perú

1. ¿Un sismo de 4.8 puede causar daños graves?

En la mayoría de casos, un sismo de magnitud cercana a 4.8 genera percepción moderada y posibles daños ligeros en estructuras muy vulnerables, pero no suele causar destrucciones generalizadas.​

2. ¿Por qué tiembla tanto en Perú?

El Perú se ubica sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la placa de Nazca se subduce bajo la Sudamericana, generando acumulación y liberación frecuente de energía sísmica.​

3. ¿Cómo sé si debo evacuar?

Si la intensidad es fuerte, hay caída de objetos, daños visibles o estás en una zona cercana al mar con riesgo de tsunami, las autoridades pueden ordenar evacuaciones hacia zonas seguras previamente establecidas.​

4. ¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

Debe incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, botiquín, mascarillas, artículos de higiene, abrigo ligero y copias de documentos importantes.​

5. ¿Dónde puedo ver la información oficial de los sismos?

Los reportes se pueden consultar en la plataforma “Último Sismo” del IGP y en las cuentas oficiales del Centro Sismológico Nacional, además de comunicados de INDECI y portales del Estado.​