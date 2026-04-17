Pobladores del caserío Eladio Tapulima, ubicado en el distrito de Agua Blanca, provincia de El Dorado, región San Martín, alertaron que en la madrugada del jueves 16 de abril se registró el hundimiento de un sector del poblado, formando grietas de gran tamaño y provocando movimiento en masa de terreno.

El fenómeno natural ha generado profunda preocupación y zozobra entre los pobladores, quienes temen que el evento continúe y afecte viviendas, cultivos y vías de acceso. El hundimiento se localiza cerca de una plantación de cacao y de una carretera vecinal, lo que incrementa el riesgo para la actividad agrícola y la conectividad de la comunidad.

Se ha evidenciado el arrastre de tierra, lo que confirma la inestabilidad del suelo en la zona.

Los vecinos del caserío han manifestado su inquietud ante las autoridades, solicitando una intervención urgente que permita evaluar la magnitud del fenómeno.

Grietas de hasta dos metros de profundidad obligaron a evacuar Eladio Tapullima, en El Dorado, San Martín. (América TV)

El IGP explica

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que el hundimiento del terreno y la aparición de grietas en el caserío Eladio Tapullima, responden principalmente a la saturación del suelo por las intensas lluvias y a la inestabilidad natural de la ladera, más que a una falla geológica repentina.

Precisó que, en este tipo de escenarios, si el origen fuera una falla geológica activa, se esperaría la ocurrencia de un sismo superficial importante justo antes del evento, lo que no ha sucedido en este caso.

“Ha habido una temporada de lluvias bastante fuertes, eso satura el suelo y simplemente el suelo se desplaza por gravedad”, señaló en Canal N.

Al ser consultado si las grietas fueron provocadas por un sismo, Tavera dijo que se registró un sismo de magnitud 4.9 a la 1:10 a.m., a unos 120 kilómetros de profundidad, cuyas ondas “han sacudido la zona de abajo hacia arriba”, pero remarcó que este evento solo habría contribuido a desestabilizar un terreno ya comprometido por el exceso de agua.