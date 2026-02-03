La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro, mediante su Primer Despacho, decidió abrir una investigación preliminar contra “los que resulten responsables” por la contratación de cinco jóvenes profesionales en diversas entidades del Estado , tras haber sostenido reuniones con el presidente José Jerí.

De acuerdo con información compartida por Canal N, la investigación se abrió de forma genérica, es decir, no se da directamente contra el presidente de la República.

La disposición fiscal, a cargo de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar, señaló que el caso se abrió por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

En ese sentido, los agentes y fiscales deberán recopilar documentación sobre los procesos de selección, órdenes de servicio y contratos de las jóvenes profesionales mencionadas en el reportaje de Cuarto Poder, con el objetivo de corroborar si existió o no algún tipo de favorecimiento indebido.

Como parte de las diligencias iniciales, el Ministerio Público ha dispuesto trabajar de manera conjunta con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), perteneciente a la Policía Nacional del Perú.

Reportaje de Cuarto Poder reveló que un total de cinco (5) jóvenes se reunieron con el presidente José Jerí y, días después consiguieron contratos en el Estado. Foto: Captura América TV.

¿Qué reveló Cuarto Poder?

El pasado domingo, un reportaje emitido por el dominical Cuarto Poder reveló que un total de cinco (5) jóvenes se reunieron con el presidente José Jerí y, días después consiguieron contratos en el Estado mediante órdenes de servicio o como locadoras, tanto en el Despacho Presidencial como en otras entidades.

Según el dominical, estas reuniones con el presidente no se realizaron a través de los canales institucionales, como recursos humanos o áreas de selección, sino que fueron encuentros directos en el despacho presidencial.

Las jóvenes fueron identificadas como Guadalupe Vela, Cristina Beraún, Violeta Beas, Alicia Camargo y Fiorella Melgarejo.

Comunicado de Presidencia

La Presidencia de la República dijo respetar la libertad de expresión, aunque rechazó el “mal uso de información, dándole un sentido malintencionado” y anunció que se “están evaluando acciones legales en aras del respeto a la institucionalidad del despacho presidencial”.

No obstante, poco después corrigió el comunicado y a través de su cuenta oficial de X y el portal oficial de la Presidencia, difundió un segundo texto, en el que había retirado dicho punto.

Presidencia inició su comunicado indicando que “se habla de mujeres jóvenes y profesionales que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una”.

De igual forma, manifestó que “se pretende informar, de manera tendenciosa”, el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el presidente Jerí, “afirmación que no se ajusta a la verdad, ya que existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido”, esto producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno.