Un total de 5 jóvenes, mujeres entre 22 y 38 años, quienes se reunieron con el presidente José Jerí y, días después, consiguieron contratos en el Estado mediante órdenes de servicio o como locadoras, tanto en el Despacho Presidencial como en otras entidades del Ejecutivo.

Según reveló el dominical Cuarto Poder, estas reuniones con el presidente no se realizaron a través de los canales institucionales, como recursos humanos o áreas de selección, sino que fueron encuentros directos en el despacho presidencial.

Las jóvenes identificadas fueron Guadalupe Vela, Cristina Beraún, Violeta Beas, Alicia Camargo y Fiorella Melgarejo.

¿Qué cargos desempeñaron?

En el caso de Guadalupe Vela, se evidenció su cercanía con Jerí debido a que el día de la juramentación del presidente estuvo sentada junto a la madre del mandatario, en el palco reservado a los familiares.

El 1 de noviembre de 2025, día feriado, Guadalupe Vela ingresó a Palacio de Gobierno a las 6:48 p. m. y se reúne con el presidente hasta cerca de la medianoche.

Veinte días después, recibió una orden de servicio en EsSalud por el servicio especializado en seguridad y salud en el trabajo. Días más tarde, obtuvo un segundo contrato con el Estado como locadora FAG en el despacho ministerial del Ministerio del Ambiente, sin haber concluido aún el primer servicio.

Tras ser abordada por un reportero del dominical, Guadalupe admitió que se reunió con Jerí, pero dijo que fue por temas personales.

Por otro lado, Cristina Beraún, entró también el 1 de noviembre a Palacio de Gobierno. Tras esa visita, obtuvo una orden de servicio en el propio despacho del presidente, emitida el 20 de noviembre, para el servicio de “análisis de acciones de comunicación interna”.

En el caso de Violeta Beas, de 38 años, también llegó el 1 de noviembre al despacho presidencial. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), entidad dependiente del Ministerio de Educación.

El dominical intentó comunicarse con ella vía telefónica, pero Beas cortó la llamada diciendo que estaba en reunión y que devolvería la comunicación.

En otro momento, se menciona a Fiorella Melgarejo, quien también visitó el despacho de Jeri el 20 de octubre. Sus visitas a Palacio se repiten el 24 y 28 de octubre. Días después, obtuvo una orden de servicio para el despacho presidencial.

Tras ser consultada por el dominical ella respondió que empezó a trabajar en octubre y se negó a dar más detalles.

Finalmente, se menciona el caso de Alicia Camargo, quien fue conocida por haber acompañado a José Jerí en el encuentro que tuvo con el empresario chino Zhihua Yang en la tienda Market Capón, en el jirón Paruro.

Camargo visitó el despacho presidencial el 14 de octubre de 2025. Tres días después, el 17 de octubre, fue contratada en el mismo despacho presidencial como locadora FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.

Respuesta del gobierno

Tras la difusión del reportaje, la Presidencia de la República emitió un comunicado en respuesta a lo revelado.

Según el pronunciamiento, Cristina Beraún, Alicia Camargo y Fiorella Melgarejo, fueron contratadas siguiendo lo establecido en la normativa vigente, las cuales cuentan con la experiencia para el desarrollo de sus funciones.

En el caso de Guadalupe Vela y Violeta Beas, fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley.