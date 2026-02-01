Ciro Castillo Rojo acudirá a la sede del Gobierno Regional del Callao (Gore Callao) para retomar su cargo de gobernador, luego de que el Poder Judicial (PJ) anuló el mandato de prisión preventiva dictada en su contra.

Según su abogado, Humberto Abanto, Castillo Rojo estará desde las 8 de la mañana de este lunes 2 de febrero en la sede regional debido a que no hay ninguna razón que se lo impida, por lo que la suplencia de quien actualmente se encuentra en el cargo deberá cesar.

“Lo que había era una suplencia a cargo de la vicegobernadora (…) terminada la situación que impedía es obligatorio el cese y la asunción por el titular del cargo (…) La razón por la que él no ejercía el cargo era justamente la existencia de estos mandatos de restricción de su libertad personal, pero ya no existiendo, él tiene que reincorporarse a su cargo”, dijo a RPP.

Sin embargo, el abogado advirtió que personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) le informó que, si encontraba a Castillo Rojo, lo detendría porque, según le indicaron, su requisitoria sigue vigente.

Por ello, instó al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, a intervenir en el caso, debido a que existe un oficio que comunica la decisión tomada por la entidad judicial.

“Cuando un funcionario policial tiene una noticia pública de que no hay una restricción de la libertad y restringe la libertad, debería saber que comete un delito de secuestro. El hecho notorio no se tiene que probar”, añadió.

Como se recuerda, el 11 de enero el juez Edie Solórzano, del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castillo Rojo por presunta organización criminal y colusión agravada en el caso “Los socios del Callao”.

Sin embargo, la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao declaró fundada en parte la apelación de la defensa, anuló el mandato de prisión preventiva y lo reemplazó por una medida de comparecencia con restricciones.