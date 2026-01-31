El máximo órgano judicial del país advirtió que resultan inaceptables las amenazas de intervencionismo. Foto: Andina.
El máximo órgano judicial del país advirtió que resultan inaceptables las amenazas de intervencionismo. Foto: Andina.
La expresó su rechazo a cualquier intento de condicionar las decisiones jurisdiccionales de los magistrados o de imponer mecanismos de censura sobre sus resoluciones.

A través de un pronunciamiento de la Sala Plena, difundido en las redes oficiales del , el máximo órgano judicial del país advirtió que resultan inaceptables las amenazas de intervencionismo o la aplicación de medidas disciplinarias vinculadas al contenido de fallos emitidos dentro de sus competencias.

En el documento, la institución subraya que “rechaza que se condicionen las decisiones judiciales o se imponga cualquier tipo de censura” y añade que no puede admitirse que resoluciones dictadas en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional se conviertan en motivo de advertencias de intervención o sanciones.

Según la Sala Plena, de concretarse este tipo de acciones se afectaría gravemente el sistema de justicia, cuyo vértice es el , y se anularía la tutela jurisdiccional efectiva a la que tienen derecho todos los ciudadanos.

“Cuando se interfiere o controla la justicia, el único perjudicado es el pueblo, en especial quienes son más vulnerables”, señala el pronunciamiento.

El texto también enfatiza el rechazo a prácticas prohibidas por el orden democrático, particularmente cuando se pretende emplear el poder político para influir en las decisiones judiciales. Frente a ello, la Corte Suprema manifestó su “profunda preocupación y firme rechazo”.

En esa línea, recordó que solo un plenamente independiente puede garantizar la protección integral de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, así como contribuir a una convivencia pacífica y próspera, en la que la justicia sea entendida como un servicio orientado al bien común.

Finalmente, el Poder Judicial reafirmó su propósito “firme e indeclinable” de continuar ejerciendo la función jurisdiccional encomendada por la Constitución, brindando tutela efectiva a quienes la requieran, sin ceder ante intromisiones, amenazas, imputaciones infundadas o agresiones.

